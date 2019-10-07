2019-10-07T17:13:45+03:00
Общество

В Тульской области выпал первый снег

Туляки активно делись снимками в соцсетях
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Фото: Лара АлехинаФото: Лара Алехина

6 октября в Тульской области выпал первый снег. Нескольких часов хватило, чтобы укрыть белым покрывалом дороги, деревья и машины.

Фото: Denis Sviridov

Фото: Denis Sviridov

Порывы ветра достигали 12-17 м/с. Происходящее больше напоминало снегопад.

Фото: Каролина Назарова

Фото: Каролина Назарова

Вскоре снег сменил дождь. Поэтому белое великолепие сохранялось недолго. К вечеру его не стало.

Фото: Екатерина Сказкина

Фото: Екатерина Сказкина

Впрочем, несмотря на это туляки успели сделать достаточно фотографий, которыми активно делились в соцсетях.

Фото: Лара Алехина

Фото: Лара Алехина

ИСТОЧНИК KP.RU

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