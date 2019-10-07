В Тульской области выпал первый снег
Туляки активно делись снимками в соцсетях
Фото: Лара Алехина
6 октября в Тульской области выпал первый снег. Нескольких часов хватило, чтобы укрыть белым покрывалом дороги, деревья и машины.
Фото: Denis Sviridov
Порывы ветра достигали 12-17 м/с. Происходящее больше напоминало снегопад.
Фото: Каролина Назарова
Вскоре снег сменил дождь. Поэтому белое великолепие сохранялось недолго. К вечеру его не стало.
Фото: Екатерина Сказкина
Впрочем, несмотря на это туляки успели сделать достаточно фотографий, которыми активно делились в соцсетях.
Фото: Лара Алехина
ИСТОЧНИК KP.RU