Александр Лапин: Национальное выше социального

Секретариат Союза писателей России в конце лета объявил лауреатов «Большой литературной премии России» за 2019 год. Ими стали Флюр Галимов (Уфа) за трилогию «Покаяние над пропастью», Александр Лапин (Воронеж) за романы «Крымский мост» и «Святые грешники» и Анатолий Аврутин (Минск) за стихи последних лет. А вручили награду на совместном пленуме российских и белорусских писателей в Могилеве 3 октября.

Фото: материалы пресс-служб

После торжественной церемонии мы пообщались с Александром Лапиным. Автор популярных романов поделился с нами своими взглядами не только на творчество, но и на ключевые проблемы российского общества.

«Эта премия - как знак качества»

- Александр Алексеевич, эта литературная награда для вас не первая. В чем ее особенность?

- Нынешняя премия отличается тем, что является признанием со стороны профессионального сообщества. И она мне очень дорога. Для меня это фактически пропуск в пул писателей первого эшелона. Обычно авторы нарабатывают свои достижения с молодости. А я публикую романы всего шесть лет. И сейчас получаю очень престижную награду. Не за верность какому-то издательскому бизнесу или придуманную для пиара. Либо присужденную за то, что ты оплевываешь свою страну. Ведь некоторые премии имеют западную подоплеку: финансируются иностранными источниками или олигархическими структурами либерального толка.

Фото: материалы пресс-служб

А эта премия русская. От самих литераторов. Принадлежность к ним и признание с их стороны как-то меня греет. Кстати, принято считать, что в этом сообществе никого особо не жалуют. Как говорит мой товарищ Александр Куприянов, русские писатели собираются в кружок не для того, чтобы поговорить, а чтобы плюнуть друг другу в лицо. Это такое фирменное занятие. И если Союз писателей России посчитал, что я достоин подобной награды, то для меня это очень большое личное достижение. Знак качества.

У нас ведь сегодня многое смазано. Если у тебя есть спонсоры, поддержка – можешь незаслуженно выбиться на самый верх. А начните читать такого раскрученного автора - все прах.

«Книгоиздание - бизнес в чистом виде»

- Помимо того, что начинающих писателей неохотно издают, какие еще есть сложности?

- Давайте не будем говорить «неохотно», а поставим вопрос ребром. Сегодня книгоиздание - бизнес в чистом виде. В нем вращаются большие деньги, но его надо окультурить, упорядочить и перевести на правильные рельсы. Переходный период затянулся.

Никакого особого статуса и поддержки у нас нет. С одной стороны, это плохо, и многие жалуются на то, что государство отгородилось от писателей, не хочет им помогать. С другой - понимая процессы, которые происходят в журналистике, я думаю: может, и хорошо, что власть нас не поддерживает. Потому что потом всегда чего-то ожидает взамен: сегодня они тебе помогают, а завтра потребуют, чтобы пел осанну очередным вождям и кривил душой.

Фото: материалы пресс-служб

Но, если рассуждать о поддержке молодых писателей, то, конечно, большие претензии к нашим издателям. Сам я еще в 2011 году обратился к их немецким коллегам. Так вот крупное издательство из Франкфурта-на-Майне немедленно откликнулось. И хотя мы перевели совсем небольшой фрагмент из публицистического сборника «Русский вопрос», они тут же прислали письмо: мол, видим, что вы талантливый автор, поэтому представим вашу книгу на франкфуртской выставке-ярмарке. И даже прислали гонорар - 600 евро. А еще предложили подтянуть мастерство в литературной школе. В России отношение другое. А потом жалуются: вот у нас новых имен не хватает.

- Что бы вам хотелось видеть вместо этого?

- Раз это бизнес, он должен сам обеспечить свое будущее. Чтобы получить прибыль, нужно сначала что-то в человека вложить, огранить его талант. Пока же только отдельные крупные издательства пытаются как-то работать с авторами. Сам я тоже сейчас вынашиваю идею семинара для молодых писателей, чтобы хоть как-то помочь им освоить азы: как в плане создания произведений, так и с точки зрения их продвижения. Вижу, многие пишут в интернете. Пытаются издаться. Но все это слабо, беспомощно, и по-настоящему у нас сегодня нет серьезной поддержки творчества. А оно в моем понимании является религиозным действом, и мы все должны стать творцами. Поэтому хочу со временем попробовать вести такой семинар. Привлекать заинтересованных людей.

«Важно преодолеть порог читательского внимания»

- «Русский крест» написан как историческая эпопея, «Святые грешники» сочетают детектив с мистикой, философией и даже эротикой, «Крымский мост» - роман-путешествие. В новой книге будете искать какие-то оригинальные решения?

- Я всегда работаю, исходя из понимания того, что сегодня читатель - очень занятой человек. Заставить его что-то прочитать очень сложно. Поэтому обязательно слежу за тем, как преодолеть барьер внимания. Считаю обязательным использовать детектив - достаточно современную форму. В какой-то части, наверное, будет роман-путешествие. Ведь одну из глав новой книги займет Миров, герой «Крымского моста». Понимаю, что нельзя в одну реку войти дважды, поэтому он не будет жить в Петербурге. Недавно я побывал в Калининградской области. Кажется, там образуется какой-то субэтнос русского народа. Я их называю прибалтийские русские.

На чем этот субэтнос основывается? Туда приехали люди из разных областей, пострадавших после войны. Поселились в немецких домах, обнаружили этот быт, то есть некие возможности для европейского существования. С другой стороны, на это место наложен очень сильный советский отпечаток. В-третьих, это русская земля, которая находится в Европе - напротив Польша, рядом Литва. Там и туристы, и какие-то языковые вещи.

Даже названия кварталов, которые строят - в немецком стиле. Такая интересная смесь получается. В прошлом романе был Крым, теперь - самая западная точка. В этом месте большая русская история. Александр заключал Тильзитский мир, а ведь мой герой - его реинкарнация. И там было Гросс-Егерсдорфское сражение. В общем, много всего происходило. Мы всегда были связаны с этой землей. Не как европейцы считают: взяли - отняли. Ничего подобного.

Кроме того, у меня есть просто сногсшибательный сюжет о любви и смерти - напишу эссе в заключительной части. Ну, и конечно, история психологического раскола на белых и красных, о котором пойдет речь в новой книге, страшно интересная. Постоянно натыкаюсь на такое расслоение. И в казачестве оно сегодня наиболее явственно.

Во время революции казаки бились насмерть, поделившись на два лагеря. Во Второй мировой войне тоже сто тысяч ушло с немцами. И сегодня их пытаются вывести в качестве героев, которые боролись с большевиками. А другие сто тысяч воевали на стороне красных в корпусе Доватора. Они, конечно, не сталкивались. Но единый народ разделился.

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«На этот роман надо жизнь положить»

- За кем из них правда, на ваш взгляд?

- Это важный вопрос исторической памяти. Сегодня пытаются реабилитировать белых казаков и бить на жалость, хотя прошло уже сто лет. И русскому человеку нужен ответ: кто они - враги, предатели или герои? Не готов сейчас с пеной у рта приводить свои доводы, но считаю, что национальное выше, чем социальное. И в данном случае их осуждаю. Если вы русские, сначала нужно разделаться с противниками, которые хотят уничтожить наш народ, и уж потом разбираться со своими внутренними болячками. Русский должен держаться за русского, какой бы он ни был: коммунист, либерал… Если бы мы это поняли в 1917-м, не было бы такой кровавой гражданской войны. Если бы признали в 1941-м, не случилось раскола внутри казачества, несмотря на все, что сотворила с ним советская власть.

Но опять же, подать все это в романе надо так, чтобы читалось взахлеб. А не просто представить в виде рассказа Александра Лапина. Для меня эта задача грандиозная. После «Русского креста» даже не осознавал объема работ, который предстоит проделать. Как древние летописцы - помолясь, с ужасом и страхом - стал к теме подступаться. А когда подступился - понял: это же надо жизнь положить, чтобы все осветить.

Поэтому Бога молю: «Дай мне здоровья, чтобы осилить этот труд. Чтобы не сломался по дороге под грузом огромного замысла и не сдох, как собака под забором». Пытаюсь избавиться от всего, что меня отвлекает от главной задачи, и все свои силы собираюсь посвятить этому роману.