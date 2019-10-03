Так ли полезны детям молочные продукты? Что делать, если ваш ребенок отравился?

Добрый день! Неделю назад ребенка с утра вырвало: один раз необильно и я подумала на отравление, поэтому дала лекарственный препарат, но небольшую дозу. Ребенок в течение дня много спал и больше рвоты не было. В понедельник все началось снова: после обеда рвота и больше никаких признаков нет. Что делать? Куда обращаться? - В этом случае нужно провести скрининговое обследование. Причин рвоты может быть множество, в том числе, она может никак быть не связана ни с органами пищеварения, ни с отравлением. Если не было повышения температуры и изменения стула, то тогда необходимо обратиться к невропатологу, потому что в этом случае, возможно, рвота имела неврогенный характер. Необходимо будет сдать общие анализы (крови и мочи) и сделать УЗИ органов брюшной полости. К сожалению, некоторые родители стараются накормить детей даже против их воли, что может привести к физической реакции, а именно, к рвоте. Некоторые популярные лекарственные препараты, которые используют многие родители при рвоте, разрешены только с 14 лет, поскольку они содержат повышенную концентрацию солей. Это приводит к усугублению проблемы и может вызвать дополнительное обезвоживание. Так что при выборе препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Здравствуйте! Моему ребенку 3 месяца и он на грудном вскармливании. Прикорм еще не начинали. Месяц назад заметила слизь в кале. Педиатр сказала ничего страшного. Слизь присутствует всегда. В последнее время обильно. А недавно начала замечать кровяные капли в кале. Что это может быть? Помогите пожалуйста. - При большом количестве слизи в кале или при появлении капель крови в стуле у ребенка необходимо срочно обратиться именно к детскому хирургу. Поскольку это могут быть симптомы хирургических заболеваний кишечника! Из-за повышенной перистальтики кишечника у детей первых месяцев жизни слизь иногда может быть в кале в небольшом количестве. Она содержится в толстом кишечнике, где формируются каловые массы, у малышей при усиленной перистальтике кишечника слизь не успевает смешаться с каловыми массами и выходит за ними при дефекации. Цвет стула может варьироваться от оранжевого до зеленоватого, так что присутствие небольшого количества слизи – это нормально. Кишечник и поджелудочная железа маленького ребенка еще не сформировались окончательно, поэтому и возникают проблемы. Если вы заметили кровянистые выделения, то необходимо бить тревогу и незамедлительно обращаться к врачу! При грудном вскармливании ребенок получает питательные вещества вместе с материнским молоком, поэтому маме необходимо соблюдать определенный рацион питания. А при искусственном вскармливании необходимо вместе с врачом подобрать подходящую смесь для малыша и следить за его самочувствием. Бывает, что проблемы возникают при переходе с грудного молока на молочную смесь или при смене одной смеси на другую. Поэтому ситуацию необходимо держать под контролем. Ребенок 2,8 лет проглотил киндер-игрушку. Мы испугались и сразу сделали рентген и фгдс, но ничего не нашли. Педиатр сказала, что все выйдет с калом. Но прошел месяц, а мы ничего не обнаружили. К какому врачу обратиться и какую еще диагностику провести? - Если вы уверены в том, что ребенок проглотил игрушку, то она бы уже вышла с калом. И как правило, так и случается. Рентген обязательно бы показал ее наличие в организме. Чаще бывает, что беспокойные мамы просто не успевают уследить, что сделал ребенок с игрушкой, а потом, спустя время, она находится где-нибудь под кроватью или под ковром. Для вашего спокойствия можно сделать повторное УЗИ. Также вы можете прийти на прием, мы постараемся разобраться. Ребенок 1 месяц и 1 неделя. Около 2-х недель каждую ночь с трех утра он тужится во сне. Педиатр порекомендовал препарат и отвар ромашки. Но это не помогает, что нам делать? – Дети часто издают звуки во сне, тужатся – это нормально. Иногда ребенок таким образом просто хочет привлечь к себе внимание, а по-другому еще не умеет. Если это движение не сопровождается слишком выраженным беспокойством, криком или задержкой стула более суток, то особых причин для волнений нет. Не рекомендую поить малышей отваром ромашки, так как у них часто бывают аллергические реакции на травы. Моему сыну 2 года и 2 месяца. и он очень часто ходит в туалет, почти после каждого приема пищи. При этом, стул нормальный, с примесью непереваренной пищи, что меня очень беспокоит. Нормально ли это? - Конечно, лучше обратиться к гастроэнтерологу для дообследования и лечения. Иногда у детей до 3-х лет могут быть непереваренные кусочки пищи в стуле (например, гречка или морковь), потому что эта пища усиливает перистальтику кишечника. Но слишком частый стул (после каждого кормления) не является нормой и требует исключения заболеваний кишечника. Начиная с 2-х лет многих детей бывает очень сложно накормить и отчаявшиеся родители делают упор на молочные продукты в рационе ребенка. Но обилие молока и кисломолочных продуктов в этом возрасте может вызывать микровоспаление в кишечнике, которое проявляется учащенным стулом, а в дальнейшем может привести к снижению гемоглобина в крови. Поэтому вам лучше проконсультироваться у гастроэнтеролога и подобрать подходящий рацион питания. Здравствуйте! Нас беспокоят частые кожные высыпания. Сначала они стабильно были на голени. Но с этого года переместились с ног на лицо, с периодами обострений. Также нас беспокоит, что у девочки нерегулярный стул: может быть частый, а может быть раз в 3 дня. Ребенку 3 года. Что делать? -Так может проявляться аллергия к белкам коровьего молока. Чтобы уточнить причину высыпаний, лучше прийти на прием к гастроэнтерологу, а при необходимости он перенаправит вас к аллергологу или дерматологу. Чередование неоформленного стула с крутым сигнализирует о воспалении в кишечнике, поэтому к проблеме надо подходить комплексно и не откладывать визит к врачу, чтобы как можно быстрее выяснить причину. В нашей клинике принимают узкопрофильные специалисты, которые обязательно вам помогут. Пожалуйста, обращайтесь! Добрый день! Прошла курс лечения гастрита антибиотиками, 14 дней. Через 6 дней появился кислый вкус во рту и периодическая изжога. Может ли это быть побочным действием антибиотиков? Можно ли давать их детям? - Гастриты или заболевания желудочно-кишечного тракта могут быть вызваны бактерией «хеликобактер пилори» (Helicobacter pylori). Например, такие заболевания, как язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Сейчас большое количество взрослого населения инфицированы. Это не значит, что они болеют сами, но являясь носителями, могут заразить окружающих при бытовых контактах. Определить инфицированность можно с помощью специальных тестов, которые назначает врач. Антибиотики не так безопасны, как кажется, поэтому необходимость их применения должен определять только врач и корректировать лечение, если появляются побочные эффекты (изжога и кислый вкус). Самостоятельно принимать и отменять антибиотики, а тем более давать их детям, нельзя. Как правило, вместе с антибактериальной терапией необходимо назначать пробиотические препараты, которые принимают по определенной схеме. Они снижают или предотвращают возникновение побочных эффектов. Поэтому с конкретной проблемой лучше обращаться к специалисту.