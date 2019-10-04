Тульский экзотариум готовится к приему новых жителей

В тульском зоопарке грядет очередное прибавление. В ближайшие месяцы здесь появятся новые экзотические обитатели из различных питомников. Кому предстоит осваиваться в новом доме, «Комсомолка» расспросила директора тульского экзотариума Татьяну Моисееву.

ОТ ЧЕРЕПАХ ДО ПТИЦ

- У нас есть задумка приобрести пару для паки (грызун), нашего самца. И есть предложение, мы пока его рассматриваем, получить пару шестипоясных броненосцев, - говорит Татьяна Моисеева.

Броненосцев планируют разместить в большом вольере с обезьянами вида беличий саймири и самым крупным грызуном — капибарой. Все они будут жить хоть и в одном пространстве, но на разных ярусах. Сейчас вверху обитают саймири, посередине добродушный капибара. Компанию им может составить группа красноногих черепах, которую сейчас приобретают в экзотариум. Таким образом, вольер объединит обитателей Южной Америки.

Приобрели в тульский экзотариум трех кошачьих лемуров. Сейчас они находятся на карантине. Составят компанию самке-маре, уже живущей в зоопарке, еще двое животных этого вида. Мара – дальний родственник морской свинки. Грызуна зачастую называют патагонским зайцем. Дело в том, что его задние ноги короче передних, передвигается мара скачкообразно.

- У нас обмен с екатеринбургским зоопарком. Мы отправили им игрунок. В свою очередь хотим получить от них парочку мар, - рассказывает директор экзотариума.

Также новым постоянным жильцом музея живой природы станет водная черепаха. Для нее уже готов в террариум. Обживать его черепаха начнет в конце этой недели — начале следующей.

Увеличится количество в экзотариуме и редких экзотических птиц медососов — появятся новые виды. Свое название медососы получили за то, что питаются нектаром. Их можно увидеть далеко не в каждом зоопарке, но у туляков есть такая возможность. Крохотных птичек относят к отряду воробьиных. Из-за яркого окраса их часто сравнивают с колибри.

Грядет пополнение и в старом здании экзотариума. Здесь появится новый вид сов, а также байбак. Грызуна считают одним из самых крупных беличьих. Как правило, длина его тела может достигать 50-70 см, масса самцов - 6,1 кг.

НОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Уже сейчас руководство экзотариума задумывается и о том, какие животные поселятся в ночном зале под звездным небом. Он будет расположен в новом здании экзотариума в Центральном парке.

В нем будут содержаться виды, активные в темное время суток. Среди них — сипухи и ночные обезьяны.

Одно из названий совы, которые ей успели присвоить в народе, полуночник. Дело в том, что сипуха наделена развитым зрением и слуховыми рецепторами, которые позволяют ей охотиться среди ночи, прекрасно ориентируясь в кромешной тьме.

Активный образ жизни в темное время суток ведут и ночные обезьяны. Днем они предпочитают отдыхать в тихом месте в густых зарослях или в расселинах между деревьями.

Открытие ночного зала ожидается к маю следующего года.