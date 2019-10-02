Тульский регион как проводник культуры

Напомним, это яркое событие проходит в рамках подготовки к грядущему юбилею Тульского кремля. Отмечать эту дату наш город и вся страна будут в 2020 году. Все мероприятия, связанные с этим масштабным событием, находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина.

- Выставка интересная, здесь представлены подлинные экспонаты из нашего большого музейного объединения. Из фонда краеведческого музея выставлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, например, напрестольное Евангелие Успенского собора, которое датируется XVII - XVIII вв. На выставке мы представляем 11 городов Большой засечной черты, – говорит заведующая филиалом музея «Тульский кремль» Елена Зыкова. – Сейчас выставка работает в атриуме Тульского кремля, затем, до конца 2020 года, будет передвигаться по городам региона.

Что посмотреть

В экспозиции представлены предметы вооружения XVI-XVII вв., документы, иллюстративный материал об истории городов юга России, участвовавших в отражении набегов крымских ханов. Экспонаты представили музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска, краеведческие музеи малых исторических городов Тульской области: Алексина, Крапивны, Чекалина, Кимовска и пос. Епифань.

На территории выставки можно было сфотографироваться с «воинами» того времени, подержать в руках бердыш, длинноствольную пищаль, попробовать плести кольчугу! Гости могли поучаствовать в мастер-классе по созданию набивного русского узора на ткань по технологии, известной в Древней Руси.

Более 10 стендов посвящены находкам археологов, обнаруженным во время раскопок в Тульском кремле: нательные кресты, ювелирные украшения, керамика, пушечные ядра, подлинные деревянные сваи XVI века и мн. др.

Интерес к истории

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

- Мы все понимали, что впереди важная дата, но, наверное, никто из нас не понимал, что подготовка к этому юбилею станет мотором удивительной силы к зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, кремля. Расцветает ваш город, по инициативе губернатора Алексея Дюмина строится первый в России настоящий музейный квартал, это работает не только на ваш регион, но и на всю нашу страну, - сказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. - Тула преображается и дает пример всем городам России.

- В подготовке выставки были задействованы не только ведущие научные сотрудники Тульского музейного объединения, но и краеведы, архивисты. Здесь представлены подлинные архивные документы, музейные экспонаты, связанные не только с Тульским кремлем и засеками, но и культурой того времени, - сказала Ольга Гремякова.

Михаил Пиотровский отметил, что Россия сегодня переживает «время культуры», когда «культура определяет многие явления жизни: не только туризм, но и политику, и образование, и экономику. Тула показывает яркий пример этих передовых явлений».

После официальной части директор Государственного Эрмитажа встретился с творческой молодежью и учащимися в рамках проекта «Диалог на равных».

В формате живой беседы Михаил Пиотровский рассказал много интересного о культурной и музейной жизни. По какой методике оценивают работу музея? Как организована работа Эрмитажа? По каким принципам действуют его представительства за рубежом? Как обстоят дела с поиском Янтарной комнаты?

Вопросов было много, на все Михаил Борисович ответил подробно и со знанием дела. В финале встречи почетного гостя попросили посвятить в музейные коты маленького котенка. Михаил Борисович согласился, теперь у Тульского музея изобразительных искусств есть талисман - настоящий музейный кот.