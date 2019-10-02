«АГРОЭКО» запустила новую свиноводческую ферму в Тульской области

В открытии фермы «Ефремовская» приняли участие первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель совета директоров группы компаний «АГРОЭКО» Владимир Маслов, глава администрации города Ефремов Сергей Балтабаев и директор департамента министерства сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

Это - пятый комплекс Тульской мясной компании (входит в ГК «АГРОЭКО») в регионе. Всего при поддержке Россельхозбанка будет построено шесть свиноводческих ферм, комбикормовый завод и станция искусственного осеменения. Реализация проекта позволит Тульской области на треть увеличить производство мяса, выйти на самообеспеченность по свинине и в дальнейшем начать региональный экспорт. Кроме того, будет создано более 500 новых рабочих мест на селе с достойной заработной платой и круглогодичной занятостью.

Объем инвестиций в ферму «Ефремовская» составил более одного миллиарда рублей. Новый комплекс рассчитан на 42 тысячи голов единовременного содержания.

«Мы благодарны Правительству Тульской области и лично губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за активную поддержку проекта. Для компании – это новый, стратегически важный и перспективный регион. Общий объем инвестиций в наши объекты составит более 11 миллиардов рублей. Его успешная реализация станет важным шагом для развития всего агропромышленного сектора области, увеличит налоговые поступления в бюджет и качественно повысит уровень жизни сельского населения», - отметил председатель совета директоров группы компаний «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

Предприятия компании будут расположены на территории трех районов: Ефремовского, Воловского и Куркинского.

Одной из важных составляющих работы ГК «АГРОЭКО» на территории Тульской области так же является развитие инфраструктуры села. В этом году Благотворительный фонд «АГРОЭКО» поддержал ремонт военного мемориала и ДЮСШ № 3 в городе Ефремов, оказал помощь в реконструкции Куркинского ЗАГСа и Степнохуторской СОШ на общую сумму более 4 млн. руб. До конца года сумма, выделенная на социальные программы, составит порядка 5 млн. рублей.