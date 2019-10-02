Надежность, безопасность и комфорт

Этот материал посвящен проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). И наш собеседник – министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Каждый человек проводит в дороге большую часть своей жизни. Это ежедневный путь на работу и обратно, поездки на дачу или за город на пикник, а зачастую это дальние путешествия на собственном авто. И, конечно, всем нам хочется, чтобы та часть жизни, когда мы в дороге, проходила легко, комфортно, а главное – безопасно. Именно на эти цели и направлен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А его главная задача – создание современной комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

Как рассказал Родион Дудник, в рамках нацпроекта БКАД в области разработано три региональные программы: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Качество

Программа «Дорожная сеть» затрагивает все, что связано с ремонтом дорожного покрытия и инфраструктуры. Это само полотно и съезды с трассы, стояночные площадки и остановки общественного транспорта, пешеходные дороги, светофоры и освещение. Один из главных показателей нацпроекта – не менее половины дорог в регионе должны быть приведены в нормативное состояние. То есть на трассе должен быть ровный асфальт без ям и трещин. Сегодня в Тульской области каждый автодорожный подрядчик дает на свою работу гарантию не менее 4-х лет.

Но дорога может обходиться без ремонта и до 6-8 лет. Это зависит от интенсивности движения, погодных условий и ряда других факторов, но в первую очередь – от соблюдения всех технологий при укладке покрытия.

По словам Родиона Дудника, в этом году в рамках нацпроекта в регионе будет отремонтировано 62 дороги. На эти цели потратят более 2,5 млрд руб. В этом году обновление ждет автомобильная дорога Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка, Одоев-Плавск и Комсомольское шоссе в Новомосковске, вокруг которого расположены промышленные предприятия, и других наиболее востребованных транспортных артерий региона.

Фото: материалы пресс-служб

Еще одно важнейшее направление программы – разгрузка перегруженных трасс. Например, дорога Тула – Новомосковск. Ее пропускная способность – 10 000 машин в день, но сейчас на нее ложится нагрузка более 20 000 автомобилей в сутки. Проблему можно решить за счет расширения узких участков, установки ограждающих экранов в населенных пунктах, чтобы у пешеходов не было прямого выхода на трассу. И тогда по ней можно будет ехать, не снижая скорости.

Контроль

Следить за состоянием дорог и их загруженностью помогает вторая региональная программа нацпроекта – «Общесистемные меры дорожного хозяйства». И это не только привычные камеры.

В Тульской области устанавливается новое высокотехнологичное оборудование весогабаритного контроля. Специальные рамки в автоматическом режиме будут фиксировать вес и габариты проходящих большегрузов, а также скорость потока, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

Инфографика

Проект амбициозный и достаточно дорогостоящий, но позволяет сэкономить гораздо больше средств на ремонте дорожного полотна. На данный момент такое оборудование применяется всего в нескольких субъектах России, и сейчас совместно с компанией «Ростелеком» министерство планирует до конца года запустить в работу 10-и таких рамок.

Еще одна приоритетная задача программы - расширение функционала уже действующих комплексов контроля. Сейчас на трассах области установлено 90 стационарных камер. До конца года их число увеличится на 10. Активно работает и 41 передвижной комплекс фотовидеофиксации. Это те самые «треноги», которые так не любят водители, полагая, что их устанавливают исключительно для «собирания» штрафов.

Министр транспорта Родион Дудник спешит развеять этот миф:

– Мы заключаем контракты с подрядчиками только на использование таких камер и их обслуживание. При этом у нас очень жесткий подход: мы платим не за количество вынесенных постановлений, а только за количество часов, отработанных этой камерой. И сумма оплаты не зависит от количества штрафов. При этом мы выставляем камеры на самых аварийных участках по списку, который нам предоставляет ГИБДД.

Безопасность

Национальный проект БКАД ставит перед регионом важнейшую задачу – снижение смертности в результате ДТП.

Выполнить ее непросто, автомобили в наши дни становятся скоростными, качество дорожного покрытия улучшается, и как результат растет скорость передвижения. А согласно статистике, снижение средней скорости на 10 км приводит к уменьшению числа аварий со смертельным исходом на 20 %. Но если авария все же произошла, главное – вовремя оказать помощь и спасти людей.

Фото: материалы пресс-служб

Здесь дорожники работают совместно с врачами – прорабатывают схему маршрутов для кратчайшего подъезда скорой к месту ДТП. Сейчас в Тульской области работает санитарная авиация (вертолет Центра медицины катастроф), обсуждается возможность размещения оперативных бригад скорой помощи на федеральных трассах.

Сотрудники полиции, МЧС и дорожных служб регулярно проходят учения по ликвидации последствий ДТП. Безопасность на дорогах – это также воспитание пешеходов и водителей, формирование у них внутреннего понимания того, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Заниматься этим нужно с раннего детства.

Родион Дудник:

– Если мама с малышом переходит дорогу, пусть даже по «зебре», но на красный свет, она формирует у ребенка устойчивое представление, что нарушать можно - ничего страшного! Но те, кто когда-то ходил с мамами на красный свет, выросли и теперь тоже нарушают, но уже за рулем. И точно так же думают: никого же нет, я быстренько проеду! А это и есть самое страшное! Ведь если человек может остановиться и отойти в сторону, то машину так резко не остановишь!

В рамках нацпроекта БКАД министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с министерством образования проводит специальные уроки правил дорожного движения в школах, тематические конкурсы для детей, лекции и семинары для родителей. Юным тулякам уже полюбилась программа «Юный инспектор». А в дни весенних и летних каникул уже более 430 ребят за счет бюджета области с удовольствием отдохнули в профильном лагере «Перекрест’ОК».

В рамках программы на мероприятия по безопасности дорожного движения в этом году было выделено более 208 млн рублей. В результате за 8 месяцев число аварий на дорогах сократилось на 3,4 %, а число погибших в ДТП – более чем на 2 %. И положительная тенденция сохраняется.

Глас народа

- Отремонтированных магистралей в регионе становится все больше. Яркий пример – дорога по ул. Оборонной. Раньше, по возможности, я старался ее объезжать стороной: полотно было разбито, по трамвайным путям вообще невозможно было проехать. Сейчас другое дело. Дорогу полностью переделали. Думаю, что количество аварий здесь явно сократится. По такой дороге ездить одно удовольствие.

Александр, водитель.

- По пути от нашего дома до детского сада уложили новый асфальт. Раньше из-за ям «лихачить» автомобилисты не решались. Зато на ровной дороге частенько превышали скорость. Здорово, что теперь оборудовали пешеходные переходы, установили соответствующие знаки и «лежачих полицейских». Это действенный способ заставить водителей не превышать скорость.

Мария, пешеход.

– Недавно сын после уроков получил полезные сувениры от сотрудников ГИБДД. Светоотражающую полоску мы прикрепили к его ранцу, а тетрадь с правилами дорожного движения у него теперь всегда с собой. Это здорово, когда работа по соблюдению ПДД ведется сообща: дома, в школе и за ее пределами.

Алевтина, мама школьника.