Трансформация и креатив пришли в Тулу

Это крупное мероприятие культурной жизни проходит в городе во второй раз, в творческом индустриальном кластере «Октава». Ключевые идеи фестиваля – трансформация городской среды и креативное лидерство. В этом году организаторы сосредоточились вокруг тем: «Технологии», «Дизайн», «Город», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Открытые дискуссии, воркшопы, лекции, актуальные музыкальные и театральные события – это далеко не полный список площадок фестиваля. «Для Тулы с любовью» В рамках фестиваля состоялся второй этап презентации проектов «Для Тулы с любовью». Среди 62 заявок на нем определились 10 финалистов. Они и стали главными спикерами на мероприятии. Авторы представили наработки в различных категориях: «развитие городской среды», «проведение массовых edutainment-событий», «дополнительное образование для детей и подростков», «дополнительное профессиональное образование». Часть проектов уже работает, а часть находится только на пути к реализации. В жюри проекта вошли представители городской администрации, министерства молодежной политики региона, представители кластера «Октава» и Госкорпорации «Ростех». Один из представленных социальных проектов – «Город спорта». Он отлично знаком тулякам. Проект действует более года на открытых спортивных площадках Тулы, в его рамках профессиональные тренеры бесплатно проводят тренировки для жителей. Заслуживает внимания проект очистки водотока вдоль Казанской набережной, представленный директором института горного дела и строительства ТулГУ Романом Ковалевым. По течению Упы расположено большое количество предприятий, поэтому через какое-то время русло реки вновь может загрязнится. Выход –строительство стационарной станции по очистке водотока. Роман Ковалев предложил оформить станцию очистки в виде арт-объекта. – Казанская набережная для Тулы, области и России – уникальный проект, который был реализован в сжатые сроки. Было бы неправильным не сохранить то, что было сделано с таким трудом. Этот проект серьезный и важный, – отметил Дмитрий Миляев. Проект SUP-Surfing в Туле представил его руководитель Владимир Мостов, шеф-бариста сети кофеен «Сова». SUP-Surfing - серфинг на спокойной воде, который активно развивается в других городах. Местом для занятий SUP-спортом предложена Казанская набережная. – Наша задача – популяризировать этот спорт, на Казанской набережной гуляет ежедневно большое количество людей. После того, как желающие освоят этот вид спорта на малой воде, можно будет организовать занятия на более крупных водоемах, провести соревнования, – подчеркнул Владимир. Совсем скоро по итогам презентации в рамках фестиваля будут определены проекты, которые получат финансовую, инфраструктурную, экспертную и рекламную поддержку от кластера «Октава», правительства Тульской области и партнеров фестиваля. Осталось дождаться реализации! Про лекторов Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» доказал востребованность лекций. Одна из причин – высокий уровень приглашенных лекторов. В Тулу приехали ведущие российские эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования. Архитектор, урбанист и представитель образовательной программы «Архитекторы.рф» Артем Герасименко, создатели межмузейной проектной школы «Каскад. Проект как метод» Александра Хейфец и Лидия Лобанова, преподаватели магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ Елена Митрофанова и Иван Митрофанов, драматург «Гоголь-центра» и автор сценария молодежной драмы «Кислота» Валерий Печейкин, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, создатель и исполнительный директор фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation Ануш Зейналян – это только некоторые из приглашенных гостей фестиваля. Записать звук 28 сентября в рамках фестиваля прошла дискуссия о роли звука в развитии городов. Не у каждой команды есть деньги на поездку и аренду студии в Москве. Теперь на территории «Октавы» в Туле будет работать профессиональная студия звукозаписи. Здесь на высоком уровне можно записать не только сингл или альбом, но и подкасты. В следующем году на базе студии Oktava Lab откроется школа звукозаписи, где можно будет познакомиться с нюансами звукорежиссуры и записи, получить практические навыки работы на современном оборудовании. Общее мнение всех участников дискуссии: новая студия звукозаписи станет драйвером развития музыкальной индустрии в Туле. Культурный пласт Значимая часть фестиваля – культурные площадки. Их было немало и все вызвали живой интерес. Например, в третий день фестиваля участников ждали мастер-классы по рисованию, лекция «Театр и мода. Между кутюром и правдой жизни», воркшоп «Дизайн в условиях нехватки ресурсов». Итогом дня стал показ фильма «Сорокин трип», перед просмотром у зрителей была возможность пообщаться с его автором Антоном Желновым. Завершился день концертом Bouievard Depo!