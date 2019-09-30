Отопительный сезон - 2019: На какие УК чаще всего жалуются туляки

В администрации Тулы назвали управляющие компании с наибольшим количеством жалоб от жителей на отопление. Среди них - «Восход»; «Лидер»; «Альянс»; «Тулжилхоз»; «Ваш дом»; «КИТ». Управляющие компании взяли на особый контроль.

С 20 сентября на телефоны горячих линий поступило 4 027 обращений. Столько же было в прошлом году.

Основной пик обращений - до 750 в день - зафиксировали с 25 по 27 сентября. Сейчас их количество снизилось до 270 в день.

На обработку обращений сотрудниками управляющих компаний даются сутки. Если проблему вовремя не решают, подключаются сотрудники администрации города совместно с теплоснабжающими организациями.

Представители трех сторон осуществляют комиссионные выходы в квартиры заявителей по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения МКД. По всем выявленным нарушениям принимаются оперативные меры по их устранению.

Отметим, что отопительный сезон в Туле стартовал 23 сентября. На несколько дней раньше получили тепло социальные учреждения - школы, детские сады, больницы.