2019-09-30T12:26:14+03:00
Общество

Отопительный сезон - 2019: На какие УК чаще всего жалуются туляки

Больше всего обращений на горячие линии поступило в адрес 6 организаций
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В администрации Тулы назвали управляющие компании с наибольшим количеством жалоб от жителей на отопление. Среди них - «Восход»; «Лидер»; «Альянс»; «Тулжилхоз»; «Ваш дом»; «КИТ». Управляющие компании взяли на особый контроль.

С 20 сентября на телефоны горячих линий поступило 4 027 обращений. Столько же было в прошлом году.

Основной пик обращений - до 750 в день - зафиксировали с 25 по 27 сентября. Сейчас их количество снизилось до 270 в день.

На обработку обращений сотрудниками управляющих компаний даются сутки. Если проблему вовремя не решают, подключаются сотрудники администрации города совместно с теплоснабжающими организациями.

Представители трех сторон осуществляют комиссионные выходы в квартиры заявителей по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения МКД. По всем выявленным нарушениям принимаются оперативные меры по их устранению.

Отметим, что отопительный сезон в Туле стартовал 23 сентября. На несколько дней раньше получили тепло социальные учреждения - школы, детские сады, больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как установить отцовство и взыскать алименты: что нужно знать
Установление отцовства для многих ассоциируется с неприятной процедурой - тест ДНК, ругань, скандалы. К счастью, в жизни все зачастую происходит не так. Разбираемся вместе с опытным юристом, что нужно для того, чтобы установить отцовство, и когда это необ
Новости 24
В тульском цыганском поселке снова нашли самовольные врезки
В Туле адвокат, требовавший у клиентки 900 тысяч рублей, отправится под суд
В тульском салоне связи дезинформировали покупателя телефона
Более 11,6 млн рублей потратят на ремонт ливневки на ул. Коминтерна в Туле
Тульские старшеклассники побывали в МГИМО
Благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле завершат 17 ноября
1 октября тульский экзотариум перейдет на зимний режим работы
Нарушения безопасности вблизи школ: Прокуратура внесла представление начальнику тульского УГИБДД
Охота на косулю: В Тульской области задержали браконьера
В столице погиб туляк, угодивший на машине в Москву-реку
Динозавры оживают в СПАРе
Кабины нового колеса обозрения оформят в стиле тульских достопримечательностей
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости выехал в кювет
В Тульской области закрыли два класса музыкальной школы из-за радиации
В Туле освятили икону "Исцеление глухонемого"
Диана Гурцкая посетила тульский детский сад