В Туле оживет «Песчаная сказка»
«Песчаная сказка» - это тематический спектакль с единым сюжетом, увлекающий в таинственный и чарующий, роскошный и притягательный мир загадочного Востока.
Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
Действие начинается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Потерев ее, начинают совершаться чудеса.
Зрители отправляются в путешествие с принцессой (Екатериной Запашной), Восточным Шейхом (Константином Растегаевым), Клоуном (Константином Асташовым) и Джином. По пути им встречаются стражники и духи пустыни, жуки-скарабеи, воины-скорпионы, двуликие духи песков.
Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
Ловкие акробаты, эффектные девушки на верблюдах, акробаты на джемперах, буффонадные жонглеры на моноциклах — это и многое другое ждет туляков на представлении. Представлять на манеже Тульского цирка “Песчаную сказку” будут титулованные артисты продюсерского центра Гии Эрадзе “Королевский цирк”.
- Сюжетная линия нашего представления прослеживается до самого конца. Этим мы отличаемся от других цирковых коллективов. В шоу задействованы лауреаты и призеры международных фестивалей, артисты высшей категории, - говорит Екатерина Запашная.
Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе “Королевский цирк” - является особое внимание к деталям. Шоу “Песчаная сказка” - не исключение! Зрители смогут увидеть не только захватывающий сюжет, блестящую работу артистов, но и филигранную дрессуру, а так же великолепные и потрясающие цирковые номера.
Уникальный аттракцион
Тула станет первым городом после столицы, который увидит это грандиозное шоу. В программе не только полюбившиеся зрителям номера, но и те, что еще не видела публика.
Перед премьерой идут активные приготовления. На днях в Тулу привезли сразу 14 фур с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами, самым современным световым и звуковым оборудованием. Время артистов шоу расписано буквально по минутам: его занимают многочисленные репетиции.
Готовятся к представлению и их подопечные: белоснежные самоедские лайки, далматинцы и шпицы, верблюды, обезьяны, попугаи и, даже, птица – носорог.
Главным сюрпризом шоу станет аттракцион с группой гиппопотамов. Три огромных полуторатонных африканских гиганта поразят туляков легкостью исполнения трюков.
Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
Аттракцион представит Тофик Ахундов - Народный артист России, первый и единственный в мире дрессировщик, который вывел группу бегемотов на манеж.
Впервые это произошло еще в 1979 году. Тофик Ахундов увлекся животными будучи эквилибристом.
- Мне хотелось войти в историю как дрессировщик, который исполнял трюки с бегемотами, которому бы не было равных в мировом цирке. Для меня это было большой честью. И я добился этого, - говорит Народный артист России.
Сейчас под руководством Тофика Ахундова выступает уже третья группа тяжеловесов. Им по 12 лет и родом они из Израиля. Несмотря на кажущуюся неповоротливость бегемоты Ахундова работают на одном манеже с обезьянами. Своим примером животные доказывают: тяжеловесы вопреки расхожему мнению поддаются дрессуре.
“Караваны пустыни”
Величественные “караваны пустыни” гордой поступью в манеже поразят даже самого искушенного и взыскательного зрителя. Под чутким руководством Константина Растегаева верблюды исполнят, казалось бы, невозможные трюки. Дрессировщик работает со своими подопечными около 8 лет. Столько же животных радуют зрителей под его началом.
- Дрессировать верблюдов не так сложно. Это очень умные животные, - рассказывает Константин Растегаев.
Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"
Коверный Константин Асташов признается: шоу подарило ему возможность показывать не только репризы, но и актерскую работу.
- В программе отошли от традиционной клоунады. Репризы вписаны в спектакль. Но интерактив с залом остался, - отмечает артист.
Для всех возрастов
Артисты продюсерского центра “Королевский цирк” уверены: программа понравится, как маленьким, так и взрослым зрителям. Каждый найдет в спектакле то, что ему будет по душе. Артисты шоу “Песчаная сказка” пробудут в Тульском цирке до 13 октября и дадут всего 10 представлений.
ИСТОЧНИК KP.RU