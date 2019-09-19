В Туле оживет «Песчаная сказка»

«Песчаная сказка» - это тематический спектакль с единым сюжетом, увлекающий в таинственный и чарующий, роскошный и притягательный мир загадочного Востока.

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Действие начинается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Потерев ее, начинают совершаться чудеса.

Зрители отправляются в путешествие с принцессой (Екатериной Запашной), Восточным Шейхом (Константином Растегаевым), Клоуном (Константином Асташовым) и Джином. По пути им встречаются стражники и духи пустыни, жуки-скарабеи, воины-скорпионы, двуликие духи песков.

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Ловкие акробаты, эффектные девушки на верблюдах, акробаты на джемперах, буффонадные жонглеры на моноциклах — это и многое другое ждет туляков на представлении. Представлять на манеже Тульского цирка “Песчаную сказку” будут титулованные артисты продюсерского центра Гии Эрадзе “Королевский цирк”.

- Сюжетная линия нашего представления прослеживается до самого конца. Этим мы отличаемся от других цирковых коллективов. В шоу задействованы лауреаты и призеры международных фестивалей, артисты высшей категории, - говорит Екатерина Запашная.

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе “Королевский цирк” - является особое внимание к деталям. Шоу “Песчаная сказка” - не исключение! Зрители смогут увидеть не только захватывающий сюжет, блестящую работу артистов, но и филигранную дрессуру, а так же великолепные и потрясающие цирковые номера.

Уникальный аттракцион

Тула станет первым городом после столицы, который увидит это грандиозное шоу. В программе не только полюбившиеся зрителям номера, но и те, что еще не видела публика.

Перед премьерой идут активные приготовления. На днях в Тулу привезли сразу 14 фур с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами, самым современным световым и звуковым оборудованием. Время артистов шоу расписано буквально по минутам: его занимают многочисленные репетиции.

Готовятся к представлению и их подопечные: белоснежные самоедские лайки, далматинцы и шпицы, верблюды, обезьяны, попугаи и, даже, птица – носорог.

Главным сюрпризом шоу станет аттракцион с группой гиппопотамов. Три огромных полуторатонных африканских гиганта поразят туляков легкостью исполнения трюков.

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Аттракцион представит Тофик Ахундов - Народный артист России, первый и единственный в мире дрессировщик, который вывел группу бегемотов на манеж.

Впервые это произошло еще в 1979 году. Тофик Ахундов увлекся животными будучи эквилибристом.

- Мне хотелось войти в историю как дрессировщик, который исполнял трюки с бегемотами, которому бы не было равных в мировом цирке. Для меня это было большой честью. И я добился этого, - говорит Народный артист России.

Сейчас под руководством Тофика Ахундова выступает уже третья группа тяжеловесов. Им по 12 лет и родом они из Израиля. Несмотря на кажущуюся неповоротливость бегемоты Ахундова работают на одном манеже с обезьянами. Своим примером животные доказывают: тяжеловесы вопреки расхожему мнению поддаются дрессуре.

“Караваны пустыни”

Величественные “караваны пустыни” гордой поступью в манеже поразят даже самого искушенного и взыскательного зрителя. Под чутким руководством Константина Растегаева верблюды исполнят, казалось бы, невозможные трюки. Дрессировщик работает со своими подопечными около 8 лет. Столько же животных радуют зрителей под его началом.

- Дрессировать верблюдов не так сложно. Это очень умные животные, - рассказывает Константин Растегаев.

Фото: Шоу Гии Эрадзе "Песчаная сказка"

Коверный Константин Асташов признается: шоу подарило ему возможность показывать не только репризы, но и актерскую работу.

- В программе отошли от традиционной клоунады. Репризы вписаны в спектакль. Но интерактив с залом остался, - отмечает артист.

Для всех возрастов

Артисты продюсерского центра “Королевский цирк” уверены: программа понравится, как маленьким, так и взрослым зрителям. Каждый найдет в спектакле то, что ему будет по душе. Артисты шоу “Песчаная сказка” пробудут в Тульском цирке до 13 октября и дадут всего 10 представлений.