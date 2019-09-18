Сплав конструкторской мысли

В числе лауреатов и сотрудники легендарного оборонного предприятия АО «НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» (предприятие входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех). Но сегодня хочется отдать дань уважения и памяти людям, которые внесли неоспоримый вклад в развитие оборонного предприятия.

Три незаурядных личности, три главных конструктора предприятия, три Героя Социалистического труда и Герой России. Список наград можно продолжать. Легендарные личности: Ганичев Александр Никитович, Денежкин Геннадий Алексеевич, Макаровец Николай Александрович. Их можно по праву назвать родоначальниками нового поколения реактивных систем залпового огня.

Александр Никитович Ганичев

Александр Никитович Ганичев – главный конструктор НПО «СПЛАВ» с 1958 по 1983 гг. Один из основоположников советской школы проектирования артиллерийских гильз, основатель школы реактивных систем залпового огня. Александр Ганичев внес огромный вклад в развитие обороноспособности страны.

Его труд «Конструкция цельнотянутых артиллерийских гильз» до сих пор является настольной книгой для конструкторов и технологов, работающих в этой области. Теория гильз впоследствии вывела Ганичева на новое направление в оборонной промышленности. Он стал пионером в разработке реактивных систем залпового огня.

Александр Никитович Ганичев

При непосредственном участии Александра Ганичева НПО «СПЛАВ» разработал и сдал на вооружение более 10 высокоэффективных РСЗО, среди которых «Град», «Ураган» и реактивные снаряды к ним. Научные идеи и конструкторские решения, выдвинутые Александром Никитовичем, до настоящего времени позволяют России оставаться лидером в области РСЗО.

Научная школа Александра Никитовича Ганичева продолжает развиваться.

НПО «СПЛАВ» идет в ногу со временем. Сегодня в научно-конструкторском блоке трудятся более 600 человек. Приобретенный потенциал позволяет создавать современные образцы РСЗО мирового уровня.

Но главное достижение Александра Никитовича Ганичева состоит еще и в том, что он сумел сплотить замечательную команду профессионалов, продолжателей его дела.

Дань заслугам прославленного конструктора сегодня отражена в названии предприятия - еще в 2019 году НПО «СПЛАВ» присвоено имя Александра Никитовича Ганичева. Перед проходными предприятия в память о нем создан мемориал.

Геннадий Алексеевич Денежкин

Выдающийся представитель школы Ганичева, соратник и последователь Александра Никитовича, главный конструктор НПО «СПЛАВ» с 1983 года - Геннадий Алексеевич Денежкин.

Он внес большой вклад в разработку знаменитой системы «Град», за что в 1966 году был удостоен Ленинской премии. Вся последующая деятельность Денежкина была связана с развитием артиллерийских гильз и РСЗО. Под его руководством были созданы системы «Град-1», «Прима», «Ураган» и другие.

Геннадий Алексеевич Денежкин

С 80-х годов Геннадий Алексеевич возглавил новое научное направление по созданию дальнобойных, корректируемых снарядов систем залпового огня. Эти работы завершились в 1987 году принятием на вооружение РСЗО «Смерч», не имеющей аналогов в мире по своим тактико-техническим характеристикам.

Для этой системы впервые в мировой практике создания РСЗО был разработан корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации и систему коррекции дальности. Применение этих систем позволило улучшить точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в 2 раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами.

Создание РСЗО «Смерч» предопределило новое направление в развитии реактивной артиллерии. Опыт, накопленный при создании РСЗО для Сухопутных войск, позволил разработать принципиально новые системы для Военно-морского флота. Это системы «Дамба», «Огонь», «Удав-1М» и РПК-8.

Геннадий Алексеевич занимался не только разработкой и созданием современных РСЗО, но и принимал активное участие в освоении производства новых образцов систем на серийных заводах. Геннадий Денежкин — автор более 350 научных трудов и изобретений.

В январе 2019 года в Туле появились 2 новые улицы. Улица Оружейника Ганичева, улица и проезд Оружейника Денежкина в селе Осиновая гора. Решение присвоить имена выдающихся конструкторов, разработчиков известных на весь мир реактивных систем залпового огня улицам областного центра приняла Тульская городская Дума. С инициативой выступило руководство НПО «СПЛАВ» и Тульское региональное отделение «Союз Машиностроителей России».

Николай Александрович Макаровец

Третий выдающийся конструктор легендарного предприятия Макаровец Николай Александрович. В 1985 году Н. А. Макаровец приказом министра машиностроения СССР был назначен генеральным директором НПО «СПЛАВ».

На этом посту он проработал 30 лет. Под его руководством было организовано серийное производство реактивной системы залпового огня «Смерч», созданы широкая гамма реактивных снарядов, системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».

При его непосредственном участии разработаны концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО. С началом конверсии коллектив НПО «СПЛАВ» занялся гражданским производством.

За работу в этой области Николаю Макаровцу была присуждена Государственная премия РФ. В непростые для страны 90-е годы Николай Александрович сумел не только сохранить предприятие и кадры, но и совместно с Рособоронэкспортом вывести военную продукцию на международный рынок.

Николай Александрович Макаровец

В 1996 году он организовал и возглавил в Тульском государственном университете кафедру «Стартовые и технические комплексы РСЗО» (с 2010 года - «Ракетное вооружение»).

Николай Александрович был известен и как общественный деятель. Он был депутатом Алтайского краевого Совета, Бийского и Тульского городских Советов народных депутатов, членом коллегии Министерства оборонной промышленности, президентом Тульского областного совета Союза промышленников и предпринимателей, доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина и руководителем Тульского регионального Народного штаба его общественной поддержки, депутатом Тульской областной Думы 6-го созыва. Более десяти лет он возглавлял Тульское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей России».

Николай Александрович Макаровец – известный организатор и ученый в области ракетной техники, внесший значительный личный вклад в развитие отечественной науки, Герой России, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, РИА.

Его авторитет как ученого и конструктора в области ракетного вооружения был признан в России и за рубежом. Николай Александрович не только был генератором идей, но и умел отстаивать их на всех уровнях.

Про этих трех незаурядных людей можно сказать, что талантливый человек талантлив во всем. Выдающиеся конструкторы, руководители, наставники - настоящие патриоты Отечества. Сегодня НПО «СПЛАВ» является одним из ведущих предприятий в оборонно-промышленном комплексе, его специалисты продолжают разработку новых перспективных образцов российского вооружения, в том числе модернизированных реактивных систем залпового огня, которые по своим боевым характеристикам превосходят международные аналоги.