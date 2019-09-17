2019-09-17T16:52:10+03:00
Общество

Какие районы Тульской области готовы к отопительному сезону

Общеобластной уровень готовности - 95%
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С каждым днем столбик термометра за окном опускается ниже. Синоптики обещают похолодание. А туляков начинает волновать главный вопрос предстоящего сезона: когда в регионе начнется отопительный сезон.

Обычно тепло приходит в дома, когда температура воздуха опускается ниже +8 °С в течение 5 дней. Но именно главы администраций решают, когда начинать отопительный сезон.

В прошлом году в Туле пришло тепло в дома 1 октября.

На данный момент общий уровень готовности к отопительному сезону по области - 95%. Первым полностью подготовился к отопительному периоду Тепло-Огаревский район. Не отстают от него Воловский, Дубенский и Одоевский районы.

В остальных районах, за исключением Ясногорского (83%), готовность превышает 90 %.

Тепловое хозяйство во всех названных районах имеет высокую степень подготовки. Отставание связано с продолжением работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

В Донском предстоящий отопительный сезон отработает старая котельная. Подписать контракт на строительство новой планируется до 20 сентября. К строительству приступят в течение недели после подписания. Переход в режим пусконаладки запланирован на первый квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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