Какие районы Тульской области готовы к отопительному сезону

С каждым днем столбик термометра за окном опускается ниже. Синоптики обещают похолодание. А туляков начинает волновать главный вопрос предстоящего сезона: когда в регионе начнется отопительный сезон.

Обычно тепло приходит в дома, когда температура воздуха опускается ниже +8 °С в течение 5 дней. Но именно главы администраций решают, когда начинать отопительный сезон.

В прошлом году в Туле пришло тепло в дома 1 октября.

На данный момент общий уровень готовности к отопительному сезону по области - 95%. Первым полностью подготовился к отопительному периоду Тепло-Огаревский район. Не отстают от него Воловский, Дубенский и Одоевский районы.

В остальных районах, за исключением Ясногорского (83%), готовность превышает 90 %.

Тепловое хозяйство во всех названных районах имеет высокую степень подготовки. Отставание связано с продолжением работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

В Донском предстоящий отопительный сезон отработает старая котельная. Подписать контракт на строительство новой планируется до 20 сентября. К строительству приступят в течение недели после подписания. Переход в режим пусконаладки запланирован на первый квартал 2020 года.