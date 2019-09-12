В тульском театре драмы покажут спектакль Никиты Михалкова

14 октября в Тульском академическом театре драмы состоится премьера спектакля Академии Никиты Михалкова «Метаморфозы-3: Враги».

Показ спектакля пройдёт в рамках проведения фестиваля «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Он рассказывает о творчестве великого русского классика А.П.Чехова. В рамках фестиваля будет работать выставка «Чехов. Линия жизни», пройдут тематические лекции и мастер-классы.

Спектакль, наполненный красочными видеоинсталляциями, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков – «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Степа», Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита».

- Это некая довольно вольная, но в то же время уважительная интерпретация великой русской прозы, – отмечает Никита Михалков.

Режиссеры спектакля – заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог Академии Вера Камышникова, актёр, режиссёр Александр Коручеков. Художник-постановщик – Юрий Купер. Дизайн звука – Павел Дореули. Хореограф – Виктория Скицкая. Художественный руководитель постановки – Никита Михалков.

Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».