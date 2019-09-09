Выборы в Тульской области: именные участки, уха и голосование старейших жителей

8 сентября в регионе проходило 19 избирательных кампаний, в том числе выборы в областную и Тульскую городскую думы. Они проводились по смешанной системе – часть депутатов избиралась по единому партийному списку, часть – по одномандатным округам.

Туляки голосовали на 1 093 постоянных и 16 временных избирательных участках. На некоторых из них велось видеонаблюдение с трансляцией в интернет. Это новшество региональных выборов. Камеры сохранили с президентских выборов.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, в единый день голосования были открыты 44 именных и 7 тематических избирательных участков. В Туле работали 12 таких участков. На многих из них проходили концертные и развлекательные программы. На именных избирательных участках проводились тематические экскурсии.

Наряду с традиционными участками, посвященными выдающимся личностям – «Лев Толстой», «имени В. А. Жуковского», «имени А.С. Даргомыжского» -, в регионе работали избирательные участки, названные в честь родоначальников династий русских промышленников: «Имени Никиты Демидова», «Имени Ф.К. Мосолова».

Фото: Алексей ФОКИН

Ряд избирательных участков назвали в честь тульских брендов: «Тула пряничная», «Тульская гармонь», «Белевская пастила» и другие. На каждом из них избирателей удивляли по своему. На одном участке угощали знаменитой пастилой, на другом — пряниками, а на третьем для жителей играли гармонисты.

Избиратели Алексина могли попутно пройти вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. По соседству с 12 избирательными участками работали выездные прививочные пункты.

В Суворовском районе избирателей угощали ухой, блинами и чаем. Все желающие также могли принять участие в мастер-классах, веселых конкурсах и эстафетах, порисовать 3D-ручкой.

Мобильный избиратель

Те, кто не мог прийти на избирательный участок, голосовали на дому. А туляки, находящиеся в медицинском стационаре, могли воспользоваться избирательным правом на 14 временных избирательных участках в учреждениях здравоохранения Тулы, Новомосковского и Киреевского районов.

Фото: Алексей ФОКИН

Более 8,5 тыс избирателей Тульской области воспользовались механизмом «Мобильный избиратель». Они смогли проголосовать там, где им удобно, а не по месту регистрации.

В малочисленные деревни Тульской области выезжали сотрудники избирательных комиссий с переносными урнами для голосования.

Выборы в колонии и изоляторах

Выборы прошли и в 6 учреждениях УФСИН России по Тульской области. В них смогли принять участие подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Всего в списки избирателей занесли более 500 человек. Принять участие в выборах не смогли люди, в отношении которых приговор вступил в законную силу.

Наблюдатели из Швеции и Италии

За ходом выборов следили более 2 тысяч наблюдателей Общественной палаты Тульской области.

Впервые в регионе появились медиа-наблюдатели. Они освещали каждый шаг избирательной комиссии в СМИ и помогали частично решить проблему фейковых новостей – было проверено более 15 случаев.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, на выборах в Тульской области работали международные наблюдатели. Избирательные участки областного центра и региона в течение дня посетили эксперты из Швеции и Италии.

Новичкам в подарок книга

Для 13 800 жителей Тульской области выборы 8 сентября стали первыми, на которых они смогли проголосовать. Каждый молодой избиратель получил на своем участке в подарок книгу об истории тульского края. В Чернском районе, Ясногорске и Веневе новым избирателям подарили также билеты в кино.

В это день не остались в стороне и старейшие жители региона. В выборах депутатов Тульской областной думы приняла участие Татьяна Бескосова. Жительница Новомосковска этим летом отметила 105-летие.

Проявил активную гражданскую позицию несмотря на почтенный возраст Михаил Рыбкин. 102-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал в деревне Ракитино Узловского района.

К новым обязанностям — в октябре

Предполагается, что областная Дума седьмого созыва впервые соберется не позднее 8 октября.

На этом заседании депутаты выберут председателя, его заместителей, определят количество, названия и составы комитетов, рассмотрят вопрос наделения полномочиями члена Совета Федерации от облдумы.

Процедура передачи полномочий в городской думе пройдет по схожей схеме. Ее численность останется прежней – 35 человек (15 избираются по спискам, 20 – по одномандатным округам). Дума старого созыва прекратит работу в тот же день, когда первое заседание проводит дума нового созыва.

На первом заседании городская дума проведет конкурс на замещение должности главы администрации города. Планируется, что к 1 октября конкурс будет завершен. До этого обязанности главы администрации Тулы будет исполнять первый заместитель.

КОНКРЕТНО

На выборах в Тульскую городскую Думу голоса распределились следующим образом:

- «Единая Россия» - 37,56%

- КПРФ – 16,00%

- ЛДПР – 11,68%

- «Справедливая Россия» - 10,43%

- «Партия пенсионеров» - 6,46%

- «Яблоко» - 4,26%

- РОС – 3,99%

- «Коммунисты России» - 2,32%

Явка избирателей по городу Туле составила 24,74 %.

Предварительные итоги голосования в Тульскую областную Думу 7-го созыва:

- «Единая Россия» - 50,27%

- КПРФ – 14,49%

- ЛДПР – 10, 39%

- «Справедливая Россия» - 7,09%

- «Партия пенсионеров» - 5,93%

- «Коммунисты России» - 5,67%

Явка избирателей по Тульской области составила 31,87 %.