2019-09-09T15:49:23+03:00
Общество

Жителям Тулы вручили награды за особые заслуги перед городом

Церемония состоялась 6 сентября в Городском концертном зале
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В Туле прошла торжественная церемония награждения достойных горожан. В этот день в Городском концертном зале собрались члены областного правительства, депутаты и местные жители. Горожанам вручили награды за существенный вклад в развитие Тулы. Среди заслуг туляков — добросовестный труд, высокий профессионализм и активная общественная деятельность. Отличившиеся горожане получили медали, почетные знаки, благодарственные письма от губернатора и грамоты. В этот раз были отмечены достижения педагогов, медиков, меценатов, тренеров и работников заводов. Особо представители власти поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны и почётных граждан.

Одной из награжденных стала координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елена Гребнева. Ей вручили почетный знак «За заслуги перед городом» за серьезный вклад в социально-экономическое развитие оружейной столицы. «Я горжусь, что родилась, развивалась и укреплялась как личность в Туле. Ценю, что могу воплощать в жизнь важные проекты в настоящее время. И благодарю каждого за отзывчивость, участие и высокую оценку. Работаем дальше!» — подчеркнула Елена.

Торжественная церемония состоялась накануне 873-летия Тулы. День города жители с размахом отметили 7 сентября. Для туляков подготовили запоминающуюся программу: в историческом центре прошли спортивные и культурные мероприятия. В течение дня в городе работали ярмарки, концертные и интерактивные площадки. Также в честь праздника тульские музеи подготовили для посетителей познавательные экскурсии и лекции. В завершение торжеств на площади Ленина выступил музыкальный коллектив «Рондо», а после концерта там прогремел красочный салют. «Очень хороший праздник получился. Спасибо большое городу за него. Мы обожаем свою Тулу, любим ее и гордимся. Желаем ей процветания, чтобы она становилась еще роскошнее и красивее, чтобы мы радовались, гуляли, любовались ею еще больше!» — поделилась впечатлениями тулячка Зинаида Федотова.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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