В Туле на «Гонке Героев» почти две тысячи человек проверили себя на прочность

7 сентября, под Тулой в парке активного отдыха «Некрасово» прошли масштабные соревнования для самых смелых экстремалов - «Гонка героев».

Фото: Екатерина Заверняева

Проверить себя на прочность решились порядка 1700 участников из Тульской области и из соседних регионов.

Фото: Екатерина Заверняева

На турнир зарегистрировались и дети — их было около сотни.

Фото: Екатерина Заверняева

Команды, в которых было по 10 человек, стартовали с разницей в несколько минут. «Героев» ждала 8-километровая трасса и более 25 различных препятствий: «Рожденный заново», «Колючая проволока», «Трамплин», «Эверест» и др.

Фото: Екатерина Заверняева