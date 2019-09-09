2019-09-09T14:10:11+03:00
Общество

В Туле на «Гонке Героев» почти две тысячи человек проверили себя на прочность

На турнир зарегистрировались и дети — их было около сотни [фото], [видео]
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Фото: Архив героя публикацииФото: Архив героя публикации
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7 сентября, под Тулой в парке активного отдыха «Некрасово» прошли масштабные соревнования для самых смелых экстремалов - «Гонка героев».

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Проверить себя на прочность решились порядка 1700 участников из Тульской области и из соседних регионов.

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

На турнир зарегистрировались и дети — их было около сотни.

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

Команды, в которых было по 10 человек, стартовали с разницей в несколько минут. «Героев» ждала 8-километровая трасса и более 25 различных препятствий: «Рожденный заново», «Колючая проволока», «Трамплин», «Эверест» и др.

Фото: Екатерина Заверняева

Фото: Екатерина Заверняева

"Гонка Героев".

ИСТОЧНИК KP.RU

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