Раскопки в Тульском кремле: археологи обнаружили части фундамента храма и человеческие останки

Специалисты Института археологии РАН исследуют культурный слой Соборной площади Кремля.

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе раскопок ученые нашли части фундамента Успенского собора XVII века, монеты этого периода, нательные кресты.

Фото: Алексей ФОКИН

Также обнаружены человеческие останки. Рядом с ними не нашли никаких опознавательных знаков, поэтому говорить о том, кому принадлежат останки, пока сложно. Их отправили на исследования.

Фото: Алексей ФОКИН

- Скорее всего они были захоронены еще до возведения самого древнего храма, - выразил предположение научный сотрудник института археологии РАН Олег Прошкин.

Фото: Алексей ФОКИН

Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/730979" frameborder="0"></iframe> Раскопки в Тульском кремле.

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