Раскопки в Тульском кремле: археологи обнаружили части фундамента храма и человеческие останки
Специалисты Института археологии РАН исследуют культурный слой Соборной площади Кремля.
Фото: Алексей ФОКИН
В ходе раскопок ученые нашли части фундамента Успенского собора XVII века, монеты этого периода, нательные кресты.
Фото: Алексей ФОКИН
Также обнаружены человеческие останки. Рядом с ними не нашли никаких опознавательных знаков, поэтому говорить о том, кому принадлежат останки, пока сложно. Их отправили на исследования.
Фото: Алексей ФОКИН
- Скорее всего они были захоронены еще до возведения самого древнего храма, - выразил предположение научный сотрудник института археологии РАН Олег Прошкин.
Фото: Алексей ФОКИН
Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раскопки в Тульском кремле.
Археолог о раскопках на Соборной площади: Наша задача - найти остатки самого древнего тульского храма
Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU