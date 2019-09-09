2019-09-09T12:27:05+03:00
Общество

Раскопки в Тульском кремле: археологи обнаружили части фундамента храма и человеческие останки

Предполагается, что они были захоронены еще до возведения храма [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Специалисты Института археологии РАН исследуют культурный слой Соборной площади Кремля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе раскопок ученые нашли части фундамента Успенского собора XVII века, монеты этого периода, нательные кресты.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также обнаружены человеческие останки. Рядом с ними не нашли никаких опознавательных знаков, поэтому говорить о том, кому принадлежат останки, пока сложно. Их отправили на исследования.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Скорее всего они были захоронены еще до возведения самого древнего храма, - выразил предположение научный сотрудник института археологии РАН Олег Прошкин.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Артефакты, найденные в ходе работ, передадут в коллекцию Тульского музея археологии. Полевые археологические исследования планируется завершить в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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