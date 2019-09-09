2019-09-09T09:50:20+03:00
Звезды

В Туле открылась выставка "Электробутик. Архив современности"

Посетители смогут увидеть экспозицию до 15 ноября
Поделиться:
Фото: Максим БеловФото: Максим Белов

В День города в Музее станка открылась уникальная выставка «Электробутик. Архив современности».

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Тулякам повезло: выставку удалось перехватить у модного музея Эрарта из Санкт-Петербурга — жители северной столицы увидят экспозицию позже.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Создатели «Электробутика» — художники, кураторы, преподаватели медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Выставка состоит из произведений, соединяющих в себе новую эстетику с информационными технологиями.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Экспозиция работает как своеобразное кривое зеркало медиамира и общества потребления — искаженные модные девайсы, экраны с нескончаемым потоком информации, бесконечная прокрутка соцсетей и очки, показывающие оборотную сторону цифрового мира.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Поп-арт с критическим взглядом на окружающую действительность художники Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин создавали с начала 2000-х.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

- Конечно, по прошествии десяти лет некоторые работы группы выглядят по-пионерски наивно и "олдскульно" в плане технологий, которые сегодня стали более доступны, мутировали и проникли в социальные сети, тем самым подключив миллионы пользователей к активному творчеству. Но именно поэтому они и представляют интерес не только с эстетической точки зрения, но с точки зрения истории развития новейших технологий. Однако большинство работ, такие как 3G International, WowPod, iPaw, Knode, Поэтическая Экономика, стали иконами нулевых и начала десятых», - комментирует художник, куратор, преподаватель медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Выставка «Электробутик: Архив современности» будет функционировать в Зале временных экспозиций до 15 ноября.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

0+

Эльвира ГАФИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Захар Прилепин: «Если бы все было по закону, Сергея Есенина посадили бы в тюрьму и надолго. Но сходило с рук...»
Известный писатель и общественный деятель написал биографическую книжку о великом русском поэте «Есенин. Обещая встречу впереди», которая скоро выйдет в серии ЖЗЛ
Карен Шахназаров: Как режиссер и продюсер, я разбил 22 тарелки. Надеюсь побить ещё немало посуды
Сценарий (уже озвученный) беседы нашего обозревателя Александра Гамова с гендиректором "Мосфильма" - о том, почему - на самом деле - у него выходит только хорошее кино [аудио]
Эрленд Лу: Я готов выступить в поддержку Байкала, если у озера снова возникнут проблемы
Автор бестселлера "Наивно. Супер" рассказал о норвежской системе воспитания; о своей готовности выступить за природу Сибири; и о том, что скандинавский Карлсон - совсем не сволочь [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
В Туле за август родилось 484 малыша
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Стало известно, как распределились голоса на выборах в Тульскую городскую Думу
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
Тульский мясокомбинат: это было мощное Торжище!
Новость про упавший аэростат в Туле оказалась фейком
Жители Тульской области сообщили о нашествии мух
Туляков приглашают присоединиться к акции «Щедрый урожай»
Делегация Тулы приняла участие в ЭКСПО Китая и арабских стран
В День города Тулы 10 пар связали себя узами брака
80 туляков официально вступили в ряды суворовцев
В Тульской области сгорел дотла дом: есть пострадавший
Погода в Туле 9 сентября: переменная облачность и +24 градуса
На Восточном обводе в Туле крупное ДТП спровоцировало пробку
В полумарафоне "Оружейная столица" приняли участие сотни туляков
Шашлыки, плов, блюда из картошки: чем накормили туляков на Дне города
В центре Тулы в массовом ДТП с участием грузовой "Газели" пострадал ребенок
На Дне города в Туле свое мастерство показала команда флайбордистов
Празднование Дня города в Туле завершилось праздничным салютом
Делегация  из Тулы посетила город Иньчуань