В Туле открылась выставка "Электробутик. Архив современности"

В День города в Музее станка открылась уникальная выставка «Электробутик. Архив современности».

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Тулякам повезло: выставку удалось перехватить у модного музея Эрарта из Санкт-Петербурга — жители северной столицы увидят экспозицию позже.

Фото: Максим Белов

Создатели «Электробутика» — художники, кураторы, преподаватели медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин.

Фото: Максим Белов

Выставка состоит из произведений, соединяющих в себе новую эстетику с информационными технологиями.

Фото: Максим Белов

Экспозиция работает как своеобразное кривое зеркало медиамира и общества потребления — искаженные модные девайсы, экраны с нескончаемым потоком информации, бесконечная прокрутка соцсетей и очки, показывающие оборотную сторону цифрового мира.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Поп-арт с критическим взглядом на окружающую действительность художники Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин создавали с начала 2000-х.

Фото: Максим Белов

- Конечно, по прошествии десяти лет некоторые работы группы выглядят по-пионерски наивно и "олдскульно" в плане технологий, которые сегодня стали более доступны, мутировали и проникли в социальные сети, тем самым подключив миллионы пользователей к активному творчеству. Но именно поэтому они и представляют интерес не только с эстетической точки зрения, но с точки зрения истории развития новейших технологий. Однако большинство работ, такие как 3G International, WowPod, iPaw, Knode, Поэтическая Экономика, стали иконами нулевых и начала десятых», - комментирует художник, куратор, преподаватель медиаарта в Школе Родченко Аристарх Чернышев.

Фото: Максим Белов

Фото: Максим Белов

Выставка «Электробутик: Архив современности» будет функционировать в Зале временных экспозиций до 15 ноября.

Фото: Максим Белов

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Эльвира ГАФИНА