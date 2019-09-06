В Алексине запустили новое гофропроизводство

ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» - современное автоматизированное предприятие. Оно выпускает в год 120 тысяч тонн макулатарного картона. Предприятие было открыто в 1965 году.

За свою историю фабрика несколько раз проходила периоды модернизации. В 2005 году сменился собственник, и предприятие вошло в состав холдинга SFT-Group. Таким образом, на предприятии удалось буквально заново выстроить работу и выйти на новые рынки сбыта.

В 2017 году в фабрику инвестировали 2,5 млрд рублей. Их направили на усовершенствование технологического процесса и внедрение современного оборудования по производству ролевой продукции для гофропроизводств России и ближнего зарубежья.

Это позволило увеличить объемы производства в 2 раза и получить продукцию с улучшенными качественными характеристиками, не уступающими европейским производителям.

Фото: Правительство Тульской области

Запуск первой очереди

2019 год ознаменовался серьезным этапом расширения мощностей предприятия. На Алексинской бумажно-картонной фабрике открылась первая очередь нового производства по изготовлению гофрокартона и гофроупаковки.

Соглашение о его создании подписали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. В строительство и оснащение проекта гофрозавода вложили более 3, 7 млрд рублей.

4 сентября символическую кнопку запуска производства нажали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета SFT-Group Анатолий Штейнберг.

Алексей Дюмин подчеркнул, что за годы работы из небольшого завода фабрика выросла в многофункциональный промышленный комплекс и сегодня по праву считается одним из самых современных предприятий в своей отрасли. Фабрика выпускает высококачественную продукцию и конкурирует с европейскими производителями картона и бумаги. - Новое производство – результат активного взаимодействия государства и бизнеса. Инвестиции в проект составили свыше 3,7 млрд рублей. Создано 200 высокопроизводительных рабочих мест, - сказал Алексей Дюмин.

Анатолий Штейнберг отметил, что в ближайшее время планируется запустить вторую очередь производства. Это позволит предприятию выпускать в год 310 млн кв. метров упаковки для товаров народного потребления. Дополнительно будет создано 100 рабочих мест. Таким образом, общее количество работников предприятия составит 650 человек.

- В новом административном корпусе будет производиться обучение персонала и совершенствоваться его квалификация. В здании есть современная лаборатория и учебные классы, - добавил председатель наблюдательного совета SFT-Group.

Полный цикл производства

Мощность новой технологической линии: порядка 170 млн м2 картона в год. Объемы будут только увеличиваться. Через 2 года предприятие планирует выйти на показатель в 300 млн м2 в год. Продукцию гофрозавода будут поставлять в Тульскую, Московскую, Калужскую, Воронежскую области и страны ближнего зарубежья.

Добиваться этой цифры собираются, в том числе за счет новейшего современного оборудования. Итальянский гофроагрегат Fosber будет обеспечивать производство 3 и 5-ти слойного гофрокартона, а автоматические линии EMBA, BOBST и ETERNA выпуск 2-4 цветного гофроящика и упаковки сложной высечки. Все процессы будут выполняться в автоматическом режиме.

Достойные условия труда

Это облегчит и труд сотрудников фабрики. Помимо высокопроизводительных рабочих мест предприятие готово предложить потенциальным работникам и достойную оплату труда. Средняя зарплата на фабрике — порядка 46 тысяч рублей.

Совершенствуются также формы поощрения лучших работников. Этим летом 6 победителей трудового соревнования получили бесплатные путевки на море.

Экологическая безопасность

Кроме того, важную роль на предприятии играет вопрос экологической безопасности. Этим условиям отвечает и новое производство.

- Здесь отходов нет абсолютно. Это перерабатывающее предприятие, которое из ролевой продукции вырабатывает гофроящик. Все то, что остается в виде обрезков возвращается на переработку, - подчеркивает директор Алексинской бумажно-картонной фабрики Сергей Гомзяков.

В свое время за счет модернизации фабрика стала более производительной и смогла значительно снизить затраты воды и объемы выбросов.

Перспективы развития

Запуск второго этапа запланирован через два года. Но уже сейчас на предприятии задумываются о дальнейшем расширении. Тем более производственные площади нового цеха позволяют это сделать.

К моменту выхода в полном объеме на рынок закупят новые линии. В планах - освоить международный рынок.