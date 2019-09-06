5 сентября публицист Александр Лапин провел мастер-класс на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Его выступление было посвящено 10 заповедям писателя. Александр Лапин рассказал, как сделать философский роман бестселлером в эпоху SMS и Twitter.

Фото: Александр Лапин

Перед началом мастер-класса писатель провел встречу с главным редактором издательства «Вече» Сергеем Дмитриевым. В ходе общения были затронуты проблемы издательского бизнеса.

Фото: Александр Лапин

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ в Москве. Она предполагает встречи читателей с известными и современными авторами, автограф-сессии и живое общение.

Кроме того, на ММКЯ создана площадка, где можно посмотреть обложки книг Даниила Гранина, почитать его произведения и статьи о нем. Ее также посетил Александр Лапин.

- Я думаю, что для того чтобы продвигаться дальше нашим людям надо снова стать самой читающей страной в мире, - подчеркнул писатель.