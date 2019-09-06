2019-09-06T10:38:44+03:00
Общество

По приглашению китайской стороны представители Тулы совершили ответный визит в Китай

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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Пекине были проведены встречи в Китайском народном обществе дружбы с заграницей с генеральным секретарем Общества китайско-российской дружбы Ху Чуньмэй и исполнительным секретарем Чэнь Лэй. Российско-китайское общество и Общество дружбы представители Тулы посетили Российский культурный центр в Пекине и обсудили сотрудничество с исполнительным директором центра Виталием Щепиным, первым секретарем посольства России в КНР Натальей Прыжковой и старшим советником посольства Виталием Фадеевым.

Представители посольства отметили важность налаживания взаимодействия между регионами России и Китая. Сотрудничество с представителями китайского бизнеса было обсуждено в офисе SLC GROUP c исполнительным директором Цзя Жуйцян и директором Фонда развития социально-экономических взаимоотношений между Россией и Китаем им. Архипова И.В. - Иваном Архиповым.

"Хочется отметить гостеприимство китайской стороны и открытость. Наш регион имеет очень хорошие инвестиционные преимущества и уже хороший опыт работы с китайскими инвесторами. В ходе визита мы убеждаемся, что взаимодействие и сотрудничество приветствуется как на уровне власти, так и на уровне бизнеса", - отметил член делегации, председатель Тульского отделения "ОПОРА РОССИИ" Михаил Глухов.

"Тула открыта для взаимодействия с Китаем и готова к экономическим и культурным связям", - отметил член делегации и инвестиционный уполномоченный Тулы Николай Летюшов.

В планах делегации - посещение города Инчуаня, который изъявил желание стать побратимом с Тулой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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