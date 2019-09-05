2019-09-05T15:25:34+03:00
Общество

«Вы сделали великое дело»

Писатель Александр Лапин наградил киоскеров, продавших больше всего экземпляров романа «Крымский мост»
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Писатель Александр Лапин наградил киоскеров, продавших больше всего экземпляров романа «Крымский мост»Писатель Александр Лапин наградил киоскеров, продавших больше всего экземпляров романа «Крымский мост»
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Известный писатель, издатель и публицист Александр Лапин наградил победителей уже традиционного конкурса киоскеров. Встречи с сотрудниками региональных сетей распространения периодики прошли в Белгороде и Воронеже.

Работники, продавшие наибольшее количество экземпляров романа Александра Алексеевича «Крымский мост», получили премии. В Белгороде первое место заняла Елена Образцова, в Воронеже - Елена Соломахина. Всего же были отмечены более 60 человек.

«КНИГИ ПРОДАЮТСЯ, ЕСЛИ ЦЕНА АДЕКВАТНАЯ»

- Книга сейчас продается, как самый обычный товар: мыло, сахар, чай или туалетная бумага. Кем бы она ни была написана. Литература нуждается в продвижении. В СССР было десять тысяч книжных магазинов, сегодня их всего около тысячи. А тиражи остались такими же - только они распределены среди 100 тысяч наименований. Хорошим книгам путь через прилавок затруднен, если вообще не заказан. Мой роман «Крымский мост» в Москве продается по 500 рублей за экземпляр. Способен ли обычный человек, зарабатывающий 20 - 30 тысяч в месяц, купить его? - обратился к распространителям Александр Лапин. - Наш с вами эксперимент показывает, что книг можно продавать больше, если цена адекватная. И люди пользовались бы хорошей литературой. Интерес у них есть. Вы помогли сделать великое дело: облегчили путь книги к читателю. За три месяца только через сети распространения продано больше тысячи экземпляров «Крымского моста». Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

Всего были отмечены более 60 человек

Всего были отмечены более 60 человек

«Крымский мост» Александра Лапина можно сравнить с «Войной и миром» Толстого. Это произведение, которое описывает события 2014 года на полуострове. Духовный подъем и исторический перелом. Рубеж, с которого начинается новый путь России.

- Очень хотелось рассказать о происходящем. Вряд ли кто-то из писателей возьмется за эту тему, так что книга проживет долго. Возможно, даже детей будут по ней учить. Ведь история уходит, остаются только образы. Тем более в книге есть все, чтобы она хорошо читалась, в частности интересный сюжет, - добавил автор. - Сегодня за внимание человека идет борьба. Сложно найти время на литературу. Но надо помнить: чтение - творческий процесс. И в этот момент вы выступаете в роли сотворца. Просмотр телевизора - просто потребление. После произведения Лермонтова ощущение, будто родниковой воды напился, после ТВ - как в мусоре покопался.

СВОЙ ЧИТАТЕЛЬ

Киоскеры в свою очередь поблагодарили автора за проявленное внимание:

- Девчонки работают целыми днями. Сидят и в жару, и в холода. Предлагают всем газеты, журналы, книги. И когда за свой труд получаешь благодарность, это очень приятно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Чтобы чаще встречаться и друг друга радовать.

Встречи с сотрудниками региональных сетей распространения периодики прошли в Белгороде и Воронеже

Встречи с сотрудниками региональных сетей распространения периодики прошли в Белгороде и Воронеже

По словам Ирины Голозубовой, общий интерес людей к чтению сейчас снижается. Периодику, к сожалению, покупают все меньше. И делают это люди среднего и более старшего возраста. Даже глянцевые журналы теряют позиции. Если же люди берут в киоске книги, то в основном для детей-школьников. Однако у произведений Александра Лапина есть свой читатель - уже знакомый с серией «Русский крест». Узнав из газет о выходе нового романа, люди приходят и спрашивают о нем.

Поэтому писатель намерен продолжать свой эксперимент с распространением книг. И конечно, надеется порадовать читателей следующим романом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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