2019-08-29T14:37:52+03:00
Общество

В Туле появились железные человечки

Новые скульптуры составили компанию динозавру в стиле стимпанк [фото]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле появились железные человечки. Они разместились в городском пространстве «Искра».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Одни держат горшки с цветами, другие - присели на лавочку по соседству.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее здесь появился динозавр в стиле стимпанк. Необычный арт-объект пользуется спросом у туляков. Около него регулярно делают селфи. Динозавр выполнен из цепей, пружин и других деталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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