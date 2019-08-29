В Туле появились железные человечки
Новые скульптуры составили компанию динозавру в стиле стимпанк [фото]
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле появились железные человечки. Они разместились в городском пространстве «Искра».
Фото: Алексей ФОКИН
Одни держат горшки с цветами, другие - присели на лавочку по соседству.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Ранее здесь появился динозавр в стиле стимпанк. Необычный арт-объект пользуется спросом у туляков. Около него регулярно делают селфи. Динозавр выполнен из цепей, пружин и других деталей.
ИСТОЧНИК KP.RU