В Туле появились железные человечки

Мама пятилетнего мальчика, пережившего семь инсультов: «Вова пошел на поправку после того, как я попросила Бога забрать его»

Жительница Воронежа Светлана Булавинцева уже не могла смотреть, как ее малыш страдает от боли. И тут случилось чудо... [фото]