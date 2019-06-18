2019-06-18T10:40:18+03:00
Общество

В Туле теперь на одного динозавра больше

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
Изменить размер текста:

В городском пространстве "Искра" появился новый обитатель. Огромная металлическая скульптура доисторического ящера украсила популярное место отдыха туляков.

кибертеща (2).

Автор скульптуры создал фигуру динозавра в полный рост из металлических деталей. Старые подшипники, цепи, инструменты, собранные в единую композицию, приобрели черты животного.

Вторую жизнь получили не только металлические детали и инструменты, но и давно вымершие животные.

Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

Туляки, увидевшие арт-объект, тут же нарекли скульптуру Кибер-тещей. Несмотря на несгибаемый характер, новый обитательница - весьма очаровательная особа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле полиция осуществляет скрытое патрулирование
В Щекино грабитель залез в квартиру и забрал у пожилой женщины мобильник и фарфор
Где в Туле не будет света 18 июня
Где в Туле 18 июня не будет холодной воды
В Белевском районе была найдена граната "РПГ-40"
МЧС по Тульской области предупредил о приближении грозы
В Алексине во время пожара были спасены 15 человек
Погода в Туле 18 июня: жара и гроза
Тульские школьники благоустроили территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна»
В Тульских предприятиях ЖКХ большая текучка кадров из-за низкой заработной платы
В Тульской области пьяный мужчина зверски зарезал сожительницу
В Туле осудят мужчину за курение в постели, ставшее причиной гибели женщины
Юрий Цкипури принял участие во встрече с делегацией из Китая
В Ленинском районе Тулы не хватает мощности водопровода для обеспечения нужд потребителей