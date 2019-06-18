В Туле теперь на одного динозавра больше
Фото: Алексей ФОКИН.
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В городском пространстве "Искра" появился новый обитатель. Огромная металлическая скульптура доисторического ящера украсила популярное место отдыха туляков.
кибертеща (2).
Автор скульптуры создал фигуру динозавра в полный рост из металлических деталей. Старые подшипники, цепи, инструменты, собранные в единую композицию, приобрели черты животного.
Вторую жизнь получили не только металлические детали и инструменты, но и давно вымершие животные.
Фото: Алексей ФОКИН.
Туляки, увидевшие арт-объект, тут же нарекли скульптуру Кибер-тещей. Несмотря на несгибаемый характер, новый обитательница - весьма очаровательная особа.
ИСТОЧНИК KP.RU