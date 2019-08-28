Как туляки отметят 873-ю годовщину основания города

За основу концепции празднования дня города Тулы взята идя — «Навстречу 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты». В честь праздника разработано единое оформление города с использованием тематического логотипа из эскизного варианта брендбука «500-летие Тульского кремля».

При разработке празднования Дня города учитывались и мнения туляков, из них 24 обращения были приняты в основу концепции (Напомним, что свои предложения жители Тулы могли присылать до 23 августа).

Основными площадками для празднования были выбраны участки всего исторического центра города, включая площадь и проспект Ленина, Крестовоздвиженскую площадь, две набережные Упы и сквер у памятника Л. Н. Толстому.

Публикуем полную афишу мероприятий, которые пройдут в областном центре 7 сентября 2019.

Площадь Ленина:

8:00 — Полумарафон «Оружейная столица»; 9:00 — Лыжероллерный сприин (от ул. Советской по проспекту Ленина); 10:00 — Традиционные соревнования по велоспорту «Горный король». Соревнования откроют самые младшие участники – беговелогонщики, возраст которых 2+; 11:00 — Начнут работу интерактивные площадки Спортивно-исторической игры «Тульский рубеж», участниками которой станут команды из городов Засечной черты Тульской области. В течение игрового времени каждая команда посетит ряд активностей, олицетворяющих героический вклад городов в создание Большой Засечной черты. 12:00 — Начнет свою работу главная сцена. Традиционно здесь состоится награждение туляков, внесших свой вклад в развитие и благополучие Тулы. Зрители увидят выступление лучших творческих коллективов города; 16:00 — Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля». Парад оркестров традиционно проследует по проспекту Ленина от Тульской областной филармонии до площади Ленина. 18:00 — Праздничная концертная программа продолжится выступлением популярных тульских исполнителей. 21:00 — Завершит праздник выступление звезды российской эстрады – группы «Рондо» и Александра Иванова. 22:00 — празднование 873–ой годовщины со дня основания Тулы завершится фейерверком. Фейерверки также пройдут в 10 поселениях Ленинского района и на набережных реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.

Пролетарская набережная реки Упы:

Пройдут мероприятия проекта «Город спорта»: соревнования по стритболу на новой баскетбольной площадке, мастер-классы тренерского состава проекта на площадках кроссфит и воркаут, спортивные мероприятия на территории скейт-парка, показательные выступления и конкурсы ведущих фитнес клубов города.

20:00 — Начало концертной программы и молодежной дискотеки.

Совместно с Военным комиссариатом Тульской области с 9.00 на территории парковки №3 здания правительства Тульской области будет реализован проект «Пункт призыва на военную службу по контракту»: молодёжный патриотический концерт и оборудованный стилизованный пункт для записи на контрактную службу с мультимедийным экраном, роликами на соответствующую тематику.

Одновременно с площадью Ленина в историческом центре города с 11.00 на ул. Менделеевской, Металлистов и Крестовоздвиженской площади откроются площадки гастрономического фестиваля «Кремлевские посады», мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров, в Тульском кремле – Тульское торжище.

Казанская набережная реки Упы:

12:00 – на сцене выступят тульские вокальные и танцевальные коллективы. 13:30 и 18:40 (ориентировочно) – впервые в Туле на реке Упе на Казанской набережной пройдет дневное и вечернее аквашоу с участниками сборной России по флайборду (г. Москва) С 19:00 до 22:00 – большой музыкальный фестиваль от авторского проекта «ДЖАЗПОРТ» (г. Москва).

Также в районах города пройдет более 30 праздников двора. Среди них будут мероприятия, которые давно стали визитной карточкой территориальных управлений: «Болдинская осень» (Привокзальный округ), «Все по-советски» (Советский район), «Вишневое чаепитие» (Заречье), «Большой прздник» (Пролетарский округ).

Серия мероприятий запланирована и в поселениях Большой Тулы. В завершении самых крупных из них 7 сентября ожидается фейерверк.