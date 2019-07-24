2019-07-24T09:46:15+03:00
Общество

Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города

Предложения будут приниматься до 23 августа
Мария ВЛАСОВА
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Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города. Свои пожелания и идеи по организации мероприятий в честь 873-летия города-героя Тулы можно отправлять по адресу: kultura@cityadm.tula.ru. Предложения ждут до 23 августа.

Об этом говорили на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию Дня города. В администрации города обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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