Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города
Предложения будут приниматься до 23 августа
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Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города. Свои пожелания и идеи по организации мероприятий в честь 873-летия города-героя Тулы можно отправлять по адресу: kultura@cityadm.tula.ru. Предложения ждут до 23 августа.
Об этом говорили на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию Дня города. В администрации города обсудили формат торжественных мероприятий, места проведения и другие организационные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU