Два рукопожатия до Пола Маккартни. На фестивале под Тулой соберутся очевидцы легендарного Woodstock’69

Ровно 50 лет назад в США состоялся знаменитый фестиваль Woodstock Music & Art Fair. Это грандиозное событие прошло с 15 по 18 августа 1969 года. За 4 дня фестиваль посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие культовые исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс. Фестиваль Woodstock вошёл в историю!

14 сентября на территории элитного комплекса «Золотой Город» современные прогрессивные музыканты примут эстафету и объединят в едином порыве "дух Вудстока" и любовь к рок-музыке.

«Вудсток – это глоток свободы, - рассказал Игорь Сандлер, продюсер и создатель фестиваля, - Если полмиллиона американцев на три дня съехались на фестиваль, где не было еды, воды, преодолев пробки по 50-70 миль, значит, это было им зачем-то нужно. Мне, как настоящему россиянину, хочется такой же глоток свободы и в России. Я хочу, чтобы на нашей сцене звучала качественная и прогрессивная музыка мирового уровня, шла колоссальная энергия. Это объединение западных и российских музыкантов, платформа для молодых артистов. Политики разъединяют, музыка объединяет. «Peace and love» - как сказал мне при встрече Ринго Старр.»

Фестиваль «Russian Woodstock» соберет под своей эгидой десятки музыкантов. На трех открытых площадках выступят прославленные музыканты и участники одноименного американского фестиваля, а также известные российские исполнители, среди которых Лариса Долина, Линда, Черный кофе и начинающие команды. В числе приглашенных артистов - группы Jimi Hendrix Experience, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears, Country Joe and The Fish.

В рамках фестиваля пройдет уникальная тематическая ярмарка, на которой можно будет приобрести эксклюзивные «хенд-мейд» товары, символичную рок-атрибутику и умопомрачительные подборки винила. Также посетители фестиваля увидят красочные фаер- и байк-шоу. «RussianWoodstock» положит начало новой традиции. Все приглашенные артисты посадят саженцы на аллею звезд, которая будет разрастаться с каждым новым Фестивалем.

В завершении мероприятия лучшие гитаристы будут представлены к премии «JIMI HENDRIX», которая будет вручаться впервые. Наградой станет уменьшенная копия гитары легендарного Джими Хендрикса, созданная из янтаря и мореного дуба возрастом 2500 лет, украшенная бивнем мамонта и бриллиантами, инкрустированная розовым золотом. Также по случаю юбилея легендарного фестиваля нашими партнерами будет выпущена лимитированная партия медалей из драгоценных металлов, которые можно будет приобрести на фестивале.

Фото: материалы пресс-служб

Ждём вас 14 сентября!

Начало: 12:00

198км трассы М4 «ДОН»

Подробности на официальном сайте фестиваля: http://russianwoodstock.ru