2019-08-27T16:48:35+03:00
Общество

В Туле ведется подготовка к отопительному сезону

О результатах деятельности рассказал заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. В настоящий момент к работе готовы 166 котельных
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В Туле полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. Тема стала одной из главных на оперативном совещании в администрации. Встреча состоялась 26 августа, перед собравшимися выступил с докладом заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. Чиновник сообщил, что в Туле насчитывается 3 642 многоквартирных дома, а городских котельных — 177. Сейчас из общего числа к работе готовы 166 котельных. В процессе проверки были проведены гидравлические испытания на 533,2 км сетей. Из 40 км ветхих тепловых сетей заменили 31 км. Ремонту также подверглись котлы и насосы.

Гарантирующим поставщиком тепловой энергии в городе является АО «Тулатеплосеть». За обеспечение водоснабжения и водоотведения отвечает АО «Тулагорводоканал». Лицензия на управление многоквартирными домами есть у 104 управляющих компаний. Сейчас ведутся работы по автоматизации и реконструкции котельных, для этих целей закуплены материалы на сумму 27 млн рублей. «Создан специальный штаб, который еженедельно мониторит ситуацию, разбирает проблемные вопросы. У ряда управляющих компаний наблюдалось отставание от графика, однако ситуацию удалось вовремя разрешить. На сегодняшний день большинство из них подготовили пакеты документов для получения паспортов готовности к работе в зимний период», — отметил на совещании мэр города Юрий Цкипури.

Коммунальная инфраструктура в Тульской области сейчас активно развивается. Так, бюджет на строительство и модернизацию объектов ЖКХ составил 374 млн рублей. В регионе действует государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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