В Туле отмечают День Государственного флага

Сегодня, 22 августа, на Казанской набережной проходит день Российского флага.

С 10:00 и до позднего вечера туляки смогут принять участие в мероприятиях, мастер-классах.

Фото: Алексей ФОКИН

Для жителей города организованы большая концертная программа и кинопоказ под открытым небом в амфитеатре.

В мероприятии принимает участие и Центральный парк им. П. П. Белоусова. С 10:30 утра для маленьких туляков и их родителей в детском городке проходят анимационные шоу и мастер-классы. В 17:00 на летней эстраде ожидается концертная программа «Музыкальный триколор».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Центральным событием праздника станет фестиваль красок «Триколор», который стартует в 19:00 на Казанской набережной.

Фото: Алексей ФОКИН

Основные мероприятия (ГАЗОН и флэшмоб) перенесены на 18:00 и 19:00.