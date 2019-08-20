2019-08-20T09:35:21+03:00
Общество

Туляки отметят День Государственного флага

Мероприятия пройдут на нескольких площадках города
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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22 августа в Туле отметят День Государственного флага. В этот день с 16:00 начнет работать молодежное пространство «Газон». Туляки и гости города смогут посетить мастер-классы, игротеки, спортивные мероприятия, а также принять участие в экскурсии «Государственная символика на фасадах зданий».

Центральным событием праздника станет фестиваль красок «Триколор», который стартует в 19:00 на Казанской набережной. Гостей ждет концертная программа, мастер-классы и кинопоказ в амфитеатре. В 21:00 туляки впервые увидят фигурный фейерверк.

Масштабные торжества по случаю праздника по традиции пройдут в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Для самых маленьких с 10:30 утра в детском городке парка будут ждать анимационные шоу и мастер-классы.

В 17:00 на летней эстраде начнется концертная программа «Музыкальный триколор».

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, пройдут также во всех муниципальных образованиях области.

Вход на мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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