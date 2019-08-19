2019-08-19T12:57:36+03:00
Общество

На Баташевскому мосту разрешили реверсивное движение

Таким оно будет оставаться до окончания полного ремонта [фото], [видео]
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский округа Тулы, начали в июле. На это время его закрыли для движения транспорта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

И вот теперь автомобили снова могут курсировать по мосту. Правда, пока только по одной полосе, но в оба направления. Вторая полоса закрыта для транспорта и пешеходов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Движение транспортных потоков по мосту будут регулировать светофоры. Их установили специально на подъезде к участку с ограждениями.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Проезжать по мосту смогут только легковые автомобили и малогабаритные грузовики. Габаритные рамки будут препятствовать проезду тяжелой техники высотой более 3 метров.

Движение останется реверсивным до окончания полного ремонта моста. Сейчас готовят аукционную документацию для создания проекта по реконструкции моста под новые нормы нагрузок.

Открыто движение по Баташевскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Медицина будущего: Врачи поставили на ноги пациентку после инсульта с помощью IT-технологий
Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины помогают женщине вернуться к нормальной жизни с помощью цифровых технологий
Наука для здоровья: Что и сколько нужно есть, чтобы стать долгожителем
О последних научных данных и рекомендациях для повседневной жизни мы поговорили с врачом-диетологом Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальей Пугачевой
Новости 24
Тульский «Арсенал» получил 260 тысяч евро за игру в Лиге Европы
В Туле произошло убийство на почве алкогольного опьянения
Прокуратура Тульской области взяла на контроль проверку ДТП с участием микроавтобуса
Туляк зарезал приятеля в ходе пьяного застолья
Ремонт дороги под Тулой спровоцировал многокилометровую пробку
В Туле упавший пень покорежил «Форд Фокус»
Сколько туляки заплатят нецелевое использование земельных участков
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Тулячка стала жертвой грабителя в помещении самообслуживания банка
Собственника поля, которое превращают в свалку под Тулой, не нашли
В Тульской области перед треногами установлены предупреждающие знаки
В Туле среди УК назвали нарушителей по асфальтированию дворов
Туляк задержан по подозрению в краже велосипедов
Сотрудниками тульской Росгвардии проведены рейды в охотничьих угодьях
ДТП в Тульской области с лобовым столкновением
С начала месяца в Тульской области сгорели 11 автомобилей
В тульских парках идет контроль за выгулом собак
На Баташевском мосту открыли полосу реверсивного движения
Погода в Туле 19 августа: облачно с прояснениями и +23 градуса
В Тульской области военнослужащие смонтируют мосты через реки Мокрая Табола и Плава
В понедельник, 19 августа, в Туле по ряду адресов отключат водоснабжение
В центре Тулы временно ограничат движение транспорта
Тульский "Арсенал" проиграл казанскому "Рубину"
Пострадавшей в ДТП 10-летней тулячке передадут ее домашнего питомца