На Баташевскому мосту разрешили реверсивное движение

Ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский округа Тулы, начали в июле. На это время его закрыли для движения транспорта.

Фото: Алексей ФОКИН

И вот теперь автомобили снова могут курсировать по мосту. Правда, пока только по одной полосе, но в оба направления. Вторая полоса закрыта для транспорта и пешеходов.

Фото: Алексей ФОКИН

Движение транспортных потоков по мосту будут регулировать светофоры. Их установили специально на подъезде к участку с ограждениями.

Фото: Алексей ФОКИН

Проезжать по мосту смогут только легковые автомобили и малогабаритные грузовики. Габаритные рамки будут препятствовать проезду тяжелой техники высотой более 3 метров.

Движение останется реверсивным до окончания полного ремонта моста. Сейчас готовят аукционную документацию для создания проекта по реконструкции моста под новые нормы нагрузок.