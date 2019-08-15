В Туле продолжается ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе. В настоящий момент ведутся работы на самом проблемном участке: водовод от ВНС "Медвенка" до ВНС "Щегловская" протяженностью 3,6 км и диаметром 900 мм.

Фото: Алексей ФОКИН

- На этом участке произошла серьезная авария в январе 2017 года. Одновременно произошел порыв труб диаметром 600 и 900 мм. Около полутора суток оставался без воды крупнейший район города — Пролетарский, - отметил заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Порывы на участке водовода в ЖК «Молодежный» происходили и в этом году. Речь идет о 4 крупных коммунальных авариях. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного водовода. Поэтому участок выбрали в приоритете замены водовода.

Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент здесь уложено 1,6 км трубы диаметром 900 мм. Рабочие производят монтаж камеры с последующей установкой запорной арматуры и переключением данного аварийного участка на новый пластиковый участок.

- Этот участок был непростым из-за природных условий. Рядом с траншеей протекает ручей и по этой причине пришлось сделать подсыпку грунта с планировкой, - сообщил заместитель начальника участка по перекладке Алексей Рудаков.

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы планируем до 28 августа переключить данный участок водовода с существующего железобетонного на новый. Замененный участок трубы будет поставлен на давление, и жители Пролетарского округа получат воду уже из нового водовода, - отметил генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин.

Результатом масштабных работ станет замена магистральной сети водоснабжения протяженностью 3,6 км. Это произойдет до 1 октября.

Напомним, в областном центре утвержден базовый трехлетний проект «Замена магистральных сетей водоснабжения МО г. Тула». Согласно проекту, за 2019-2021 произведут перекладку 28,1 км. магистральных водоводов. На его реализацию потратят 729,5 млн рублей.