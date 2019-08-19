Новые возможности для бизнеса

Каким образом предприниматели используют меры государственной и банковской поддержки? Делимся успешными кейсами банка ВТБ.

Тульская область участвует в госпрограмме по развитию МСБ с 2014 года, а в январе 2019 в регионе запущена программа по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Малый и средний бизнес поддерживают на разных уровнях. Фокус внимания направлен в том числе на женский бизнес. Эксперты называют его одним из драйверов роста МСБ. По данным «Опоры России», более четверти российских предпринимателей — женщины.

Госструктуры и банки предлагают особые условия кредитования, льготные ставки по продуктам. Все это, безусловно, важно. Но, помимо финансовой поддержки, предприниматели могут получить и нематериальные ресурсы для развития своего дела. Расскажет о том, как это бывает.

Фото: ВТБ

Бизнесу «Помогаем делом»

В феврале 2019 года ВТБ (ПАО) запустил Всероссийский конкурс «Помогаем делом». Идея проекта — дать возможность предпринимателям рассказать историю становления своего бизнеса, а самых лучших наградить рекламной поддержкой от банка.

Конкурсом заинтересовались сотни предпринимателей со всей страны. Участники рассказывали о своем бизнесе на сайте проекта delo.vtb.ru. Финалистов определили по результатам народного голосования, а затем экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым выбрало трех победителей.

Лучшими оказались: компания по производству здорового питания под брендом «Зеленика» Оксаны Москвитиной из Москвы, магазин развивающих товаров для детей MYPLAYROOM Владислава Михалева из Санкт-Петербурга и проект туристической деревни «Аврора Вилладж» Олега Теребенина из Мурманска. Победители получили годовое бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальные консультации от экспертов банка о выводе товаров и услуг на международный рынок. И само собой рекламную поддержку своего бизнеса от банка (вы наверняка уже видели этих ребят по телевизору).

- Мы хотим, чтобы яркие неординарные бизнес-проекты стали примером для других предпринимателей и вдохновляли как «новичков», так и опытных игроков рынка на новые успехи в бизнесе, - говорит управляющий тульским ВТБ, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Светлана Мужичкова. - Наша цель не только поощрять успешно развивающиеся компании, но и показывать всем остальным, что в бизнесе достижимы любые вершины. Все зависит от самого предпринимателя. Со своей стороны, мы готовы поддержать лучшие проекты и дать им дополнительный импульс для развития.

Управляющий тульским ВТБ, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Светлана Мужичкова

Тула - в числе лучших

Еще один яркий пример поддержки бизнеса — ежегодная Национальная премия «Бизнес Успех», организованная при поддержке банка ВТБ общественной организацией «ОПОРА РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив.

За прошлый год на конкурс подали свыше 1500 заявок со всей России. В финальном этапе приняли участие более 60 бизнесменов из разных регионов страны. И для нас особо значимо, что в числе триумфаторов оказалась и предприниматель из Тулы.

Победителем конкурса в номинации «Лучший интернет-проект» стала тулячка Алла Штауб, руководитель интернет-агентства «Диал студия» по разработке сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

Алла получила специальный приз от банка ВТБ — год бесплатного расчетно-кассового обслуживания и сертификат на недельный бизнес-тур в Сингапур. В июле Алла вместе с Динарой Тихомировой, руководителем дирекции цифрового продвижения банка ВТБ, отправилась в этот азиатский мегаполис, один из центров мирового бизнеса. Заметки о своей поездке Алла регулярно транслировала в Facebook.

Поездка получилась крайне насыщенной: встречи с руководителями коммуникационных и исследовательских агентств, обсуждение технологий PR в России и Сингапуре, межкультурная коммуникация, новое в маркетинге, бренд-аналитике, актуальные digital тренды.

- Нереально круто, когда для тебя открываются столько дверей и возможностей, как хочется оправдать вложенное в твою жизнь учителями, коллегами, городом, страной. Я в восторге от всего происходящего и от потока идей и мыслей, окружающих меня людей. Спасибо вам, банк ВТБ. Также хочется сказать спасибо организаторам Национального конкурса «Бизнес-Успех, - поделилась своими впечатлениями о поездке Алла.

- Банки должны максимально содействовать развитию МСП на территории Тульского региона, - уверена Светлана Мужичкова. — Быть готовыми к реализации льготных программ поддержки, всегда вступать в открытый диалог с предпринимателями.

Льготные условия для реального роста

- Малый и средний бизнес очень чувствителен к общим тенденциям в экономике, — комментирует Светлана Мужичкова. — Но при любом сценарии банковские кредиты остаются для МСБ основным источником финансирования.

Ценовые условия для МСБ должны быть весьма привлекательными. Ставка по кредиту может быть снижена в рамках государственных программ поддержки МСП. Участие банков во всех основных госпрограммах министерства экономического развития, корпорации малого и среднего предпринимательства гарантирует интерес к их предложениям.

- Кроме того, - продолжает Светлана Мужичкова. - С начала этого года работает обновленная программа Минэкономразвития. Она предусматривает выдачу кредитов по ставке не более 8,5% годовых. Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели - до 10 лет. Подать заявку на участие в программе могут предприятия разных отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, информация и связь, туризм, здравоохранение, образование. Сотни предпринимателей региона уже получили льготные займы, необходимые для развития и запуска новых проектов.