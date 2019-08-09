В Тульской области работает мобильный госпиталь

В Тульской области граждане всех возрастов сейчас имеют возможность обследоваться у врачей передвижного отряда. Работа мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства РФ направлена на реализацию проекта «Здоровое будущее». Программе предоставляют поддержку Минздрав РФ, региональное министерство здравоохранения и Благотворительный фонд содействия национальных проектов в сфере образования и здравоохранения.

7 августа Сводный отряд ФМБА прибыл в Суворов. Мобильный госпиталь разместился на базе местной клиники. В специализированных автомобилях работали лаборатория, рентгеновский, маммографический и флюорографический кабинеты, оперативный штаб и диспетчерская. В рамках акции горожане смогли пройти обследование у столичных специалистов. В состав отряда вошли кардиолог, терапевт, хирург, гинеколог, уролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, оториноларинголог, врач УЗИ-диагностики и группа педиатрической службы. Всего на осмотре побывали около 450 взрослых и 80 детей.

«Благодаря этой акции узкопрофильные специалисты приезжают в отдаленные районы, жители которых не всегда имеют возможность доехать до областного центра, чтобы попасть на прием в удобное для себя время. А здесь получается, что передовая современная медицина приехала к ним в родной город. Результатом таких акций являются выявленные хронические недуги и спасённые жизни», — отметил депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Сводный отряд успел поработать в Алексине, Ясногорске, Заокском, Арсеньево, Белеве, Одоеве и Дубне. В Тульской области обследование прошли приблизительно 2 тысяч человек, 300 из них — дети. Остановки мобильного госпиталя запланированы также в Киреевске, Болохово и Веневе.

В настоящий момент значительные ресурсы региона направлены на развитие здравоохранения. В 2019 году увеличились расходы на медицину. Из регионального бюджета планируется выделить дополнительно 384 миллиона рублей, которые пойдут на покупку оборудования и приобретение медикаментов для льготных категорий граждан.