В Тульской области археологи обнаружили поселение первого века
В деревне Страхово Заокского района археологи изучают поселение первого века. Оно просуществовало небольшой промежуток времени. Его гибель связана с военными событиями того же века.
Фото: Алексей ФОКИН
Доказательствами этой трагедии служат многочисленные наконечники стрел, копий и следы пожаров. На территории древнего городища нашли также разрозненные человеческие кости и изделия из цветного металла.
Раскопки в Тульской области.
Фото: Алексей ФОКИН
Археологический памятник известен в краеведческой литературе с начала XX века. Однако обнаружили его совсем недавно. Практически на 100 лет он выпал из научного оборота.
Фото: Алексей ФОКИН
Сотрудники музея «Куликово поле» планируют уточнить культурную принадлежность поселения и установить хронологию.
Фото: Алексей ФОКИН
Задача археологов — выяснить, кем были люди, которые стали виновниками трагических событий. Не исключено, что ими могли быть сарматы - воинственные кочевники юга Европейской части России. Однако эту версию нельзя считать основной. Подобное оружие в первые века нашей эры использовали и многие другие народы.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU