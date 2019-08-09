2019-08-09T14:18:10+03:00
Общество

В Тульской области археологи обнаружили поселение первого века

На территории древнего городища нашли наконечники стрел, копий и множество изделий из цветного металла [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В деревне Страхово Заокского района археологи изучают поселение первого века. Оно просуществовало небольшой промежуток времени. Его гибель связана с военными событиями того же века.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Доказательствами этой трагедии служат многочисленные наконечники стрел, копий и следы пожаров. На территории древнего городища нашли также разрозненные человеческие кости и изделия из цветного металла.

Раскопки в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Археологический памятник известен в краеведческой литературе с начала XX века. Однако обнаружили его совсем недавно. Практически на 100 лет он выпал из научного оборота.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники музея «Куликово поле» планируют уточнить культурную принадлежность поселения и установить хронологию.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Задача археологов — выяснить, кем были люди, которые стали виновниками трагических событий. Не исключено, что ими могли быть сарматы - воинственные кочевники юга Европейской части России. Однако эту версию нельзя считать основной. Подобное оружие в первые века нашей эры использовали и многие другие народы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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