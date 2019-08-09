В Тульской области археологи обнаружили поселение первого века

В деревне Страхово Заокского района археологи изучают поселение первого века. Оно просуществовало небольшой промежуток времени. Его гибель связана с военными событиями того же века.

Фото: Алексей ФОКИН

Доказательствами этой трагедии служат многочисленные наконечники стрел, копий и следы пожаров. На территории древнего городища нашли также разрозненные человеческие кости и изделия из цветного металла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/725069" frameborder="0"></iframe> Раскопки в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН

Археологический памятник известен в краеведческой литературе с начала XX века. Однако обнаружили его совсем недавно. Практически на 100 лет он выпал из научного оборота.

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники музея «Куликово поле» планируют уточнить культурную принадлежность поселения и установить хронологию.

Фото: Алексей ФОКИН

Задача археологов — выяснить, кем были люди, которые стали виновниками трагических событий. Не исключено, что ими могли быть сарматы - воинственные кочевники юга Европейской части России. Однако эту версию нельзя считать основной. Подобное оружие в первые века нашей эры использовали и многие другие народы.