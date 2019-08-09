Искусство на гастролях

От обилия шедевров в одном месте разбегаются глаза. Тульский музей изобразительных искусств обладает одной из самых крупных региональных коллекций в стране. В экспозиции представлено около 1 тысячи предметов. В запасниках их более 20 тысяч.

Здесь можно увидеть единственное в России произведение итальянского художника Орацио Саммаккини «Благовещение», живописный цикл «Двенадцать месяцев» венецианца Леандро Бассано, произведения И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, В. И. Сурикова, В. Д. Поленова, Б. М. Кустодиева и многих других.

Федосов Никита Петрович, «Июньский день» (1976)

Закономерно, что шедевры музея постоянно гастролируют по мировым выставочным площадкам. Они не раз появлялись в составе выставок Третьяковской галереи, Русского музея и других подобных проектах. Авангардные коллекции ТМИИ участвовали в выставках в Швеции, Франции, США, Австралии, Швейцарии. Картины музея бывали в Германии, городах-побратимах Тулы; Италии, Испании и даже на Канарских островах.

Осень. Старый дом. 1983. Холст, масло. Н.П. Федосов

- Когда работа возвращается, она наполняется новым содержанием. В то время, как она отсутствует в музее, мы всегда с нетерпением ждем ее снова. В то же время нас наполняет радость от того, что мы участвуем в таких крупных выставочных проектах, - говорит первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина. - Наши работы востребованы на выставках разных уровней и в России, и за рубежом. А уж говоря об авангардных коллекциях, наверное, нет страны, где бы они не побывали. Это работы Малевича, Кандинского, Родченко, Натальи Гончаровой, Григорьева, Куприна и многих других.

Первый заместитель генерального директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина

От Лондона до Санкт-Петербурга

В ближайшее время три работы Александра Дейнеки – полотно «Бег» и графика к журналу «Безбожник» – отправляются в Санкт-Петербург. Большая выставка работ автора в Академии художеств откроется в октябре.

Полотно «Бег» Александра Дейнеки

Работы в ТМИИ поступили от вдовы художника Елены Дейнеки. Основная коллекция картин автора хранится в Курске.

К слову, в феврале - апреле 2017 года полотно А. А. Дейнеки «Бег» было представлено в Королевской академии художеств (Лондон, Великобритания). Тогда в выставке «Революция: русское искусство 1917–1932» участвовало около 200 работ известных русских художников, в том числе работа из Тулы.

Знаменитые акварели

Тульский музей изобразительных искусств готовит к отправке полотна в Махачкалу (Дагестан).

Женский портрет, написанный П.Ф. Соколовым

Это акварели первой половины 19 века. Увидеть картины местные жители смогут уже в октябре.

Портрет графа Алексея Бобринского кисти П.Ф. Соколова

В свою очередь, ДМИИ им. П. С. Гамзатовой привезет в Тулу в рамках обмена разнообразные виды ковров и ковровых изделий. Выполненные в различных техниках, цветовой гамме, с широким функциональным назначением, экспонаты служат иллюстрацией культуры многонационального Дагестана. Также туляки смогут увидеть дагестанское серебро. Всего более 140 экспонатов. Выставка в Туле будет проходит с октября по январь.

Обменные выставки

Предметы искусства из коллекции Тульского музея изобразительных искусств в ближайшее время будут также доступны и для жителей Рязани.

Полотно известного русского художника Кирсанова отправляется в Рязань

Между музеями двух городов налажено давнее сотрудничество. Зачастую в них проходят обменные выставки.

Например, в Рязанском художественном музее им. И. П. Пожалостина работала выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово» из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Кстати, произведения, входящие в этот цикл (в фондах музея их 23), - одни из самых часто путешествующих. Около 20 выставок прошло в Туле и Тульской области, а также в Смоленске, Брянске, Рязани и Челябинске.

В рамках обмена Тульский музей изобразительных искусств также сотрудничает с Керчью, Калугой и другими городами. На следующий год планируется параллельно провести выставки с Серпуховским историко-художественным музеем.

25 выдающихся личностей

Полотна из коллекции музея изобразительных искусств Нестерова, Коровина, Айвазовского, Кончаловского, Куприна – частые гости в Третьяковке. Одна из самых ценных в этом ряду – картина Айвазовского «Сигнал бури». Художник редко писал зимние сюжеты. Этот экземпляр — один из них. Раму, в которой находится полотно, заказывал Айвазовский лично.

«Сигнал бури» И. К. Айвазовского из коллекции ТМИИ

В 2016 году картина заняла место на выставке «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения». Экспозиция была представлена в Третьяковской галерее на Крымском валу. Всего в тульском музее 5 работ Айвазовского. В Третьяковской галерее хотели видеть все, но договоренность была достигнута только об одной.

В этот раз картины галереи приедут в Тулу. Открытие выставки запланировано на 12 сентября. Она будет включать в себя 25 портретов выдающихся личностей. Это большой проект в рамках 100-летнего юбилея Тульского музея изобразительных искусств. Он осуществляется совместно с Министерством культуры РФ и Государственной Третьяковской галереей.

КСТАТИ

Как хранят и перевозят предметы искусства

Отправить на гастроли картину — дело, к которому специалисты относятся с большой тщательностью. Здесь задействованы не только музеи, но и страховщики, а также перевозчики ценного груза и даже вооруженная охрана, которая сопровождает его по пути следования. Хранители музеев присутствуют при упаковке и распаковке предмета искусства. По истечении работы выставки они также вместе с реставраторами осматривают степень сохранности произведения искусства. Еще одна проверка проходит, когда ценный груз возвращается к родным пенатам.

Заведующая фондами Тульского музея изобразительных искусств Галина Ересько

– Например, чтобы доставить картину Айвазовского «Сигнал бури» в Третьяковскую галерею, перевозчик ценного груза предоставил профессиональных рабочих, которые умеют обращаться с предметами искусства, специальные грузоподъемные устройства и автомобиль, оборудованный системой климат-контроля, позволяющей создать для произведения оптимальные условия. Также машина оборудована пневмоподвеской и подъемником-гидробортом для избежания колебаний при подъеме и спуске экспонатов, - рассказывает заведующая фондами Тульского музея изобразительных искусств Галина Ересько. - Полотно и рама были аккуратно обернуты упаковочной бумагой, зафиксированы монтажным скотчем. Картину и раму по отдельности поместили в специальные климатические ящики, чтобы защитить от солнечного и искусственного освещения, колебаний, излишней влажности или сухости. Ящики закрыли крышками, закрепили их саморезами и опломбировали. После погрузки контейнеры прикрепили к стенке автомобиля специальными тросами.

Не меньшее внимание уделяется хранению предметов искусства в самом музее. Для экспонатов создается определенный микроклимат, поддерживается влажность и температурный режим.

Кроме того, каждая витрина подключена к сигнализации. В Тульском музее изобразительных искусств за сохранностью предметов искусства также следят с помощью камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А ей зеркальце в ответ: «Малевич есть, Шагала нет» - Союзное Вече

Современные музеи все дальше уходят от образа «скучного греческого зала». Корреспондент «СВ» побывала на самых продвинутых экспозициях Беларуси и России (подробности)