Страховые выплаты пострадавшим на производстве в Тульской области

В июле в Туле прошел круглый стол, организованный редакцией «Комсомольской правды», на котором представители регионально отделения Фонда социального страхования, областных министерств, крупных предприятий, профсоюзов и общественности обсудили вопросы трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве, контроль условий и охраны труда на предприятиях региона. А также передовые подходы в профилактике производственного травматизма.

В работе круглого стола приняли участие: управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Агаева, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель государственной инспекции труда в Тульской области Сергей Васин, председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «Опора России» Михаил Глухов, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ТРО ФСС Российской Федерации Елена Насекина, генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин, представители Тульской областной Думы, министерства здравоохранения Тульской области, министерства труда и социальной защиты, союза работодателей Тульской области, Тульской федерации профсоюзов, АО «Тулаточмаш».

По единодушному мнению экспертов, главное для человека, получившего травму, - как можно скорее обратиться за помощью. Пострадавшему нужно пройти три этапа восстановления: стационарный, амбулаторный и реабилитационный. При этом ему помогут пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

КУДА И С КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБРАЩАТЬСЯ

Необходимо прийти в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя. С собой нужно принести следующие документы:

- заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

- акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

- справку (или другой документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

- извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания.

НА КАКИЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Люди, работающие по трудовым договорам, застрахованы и имеют право на медицинскую и реабилитационную помощь. При травме на производстве больничный лист оплачивается в стопроцентном размере с первого дня до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности. Если человек утратил здоровье в результате производственной травмы и потерял профессиональную трудоспособность, то он получает единовременную и ежемесячные страховые выплаты с последующей индексацией. Объем ежемесячной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, устанавливаемой учреждением медико-социальной экспертизы, а также размера заработка на момент травмы. Даже если человек продолжит трудиться, его заработная плата никак не повлияет на ежемесячные страховые выплаты.

КТО ПОМОЖЕТ ПРОЙТИ РЕАБИЛИТАЦИЮ?

Ни один человек, пострадавший на рабочем месте, не остается один на один со своей бедой. За каждым обратившимся закрепляется сотрудник ФСС - реабилитационный менеджер. Он постоянно находится на связи, консультирует, помогает общаться с медиками, работодателями и другими участниками процесса реабилитации.

Если человек по состоянию здоровья больше не сможет работать на предыдущем месте, в ФСС ему помогут переучиться и получить новую специальность, чтобы трудоустроиться на новом месте.