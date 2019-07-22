2019-07-22T16:59:40+03:00
Общество

В Туле стартовала вторая очередь ремонта ул. Оборонной

Участок дороги — от ул. Советской до ул. Колетвинова - открыли для движения транспорта [фото], [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле стартовала вторая очередь ремонта ул. Оборонной. Работы проведут на участке - от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева).

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь планируется полная разборка плитки на межрельсовом пространстве, монтаж опор и бортового камня. Завершат работы на участке до 5 августа.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Далее рабочие перейдут к перекрытию 3 участка дороги - от ул. Льва Толстого до ул. Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Первый участок дороги — от ул. Советской до ул. Колетвинова - уже открыли для движения транспорта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, ремонт на ул. Оборонной проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали 3 июля.

Вторая очередь ремонта Оборонной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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