В Туле стартовала вторая очередь ремонта ул. Оборонной
В Туле стартовала вторая очередь ремонта ул. Оборонной. Работы проведут на участке - от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева).
Фото: Алексей ФОКИН
Здесь планируется полная разборка плитки на межрельсовом пространстве, монтаж опор и бортового камня. Завершат работы на участке до 5 августа.
Фото: Алексей ФОКИН
Далее рабочие перейдут к перекрытию 3 участка дороги - от ул. Льва Толстого до ул. Кауля.
Фото: Алексей ФОКИН
Первый участок дороги — от ул. Советской до ул. Колетвинова - уже открыли для движения транспорта.
Фото: Алексей ФОКИН
Напомним, ремонт на ул. Оборонной проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали 3 июля.
Вторая очередь ремонта Оборонной.
ИСТОЧНИК KP.RU