В Туле стартовала вторая очередь ремонта ул. Оборонной. Работы проведут на участке - от улицы Колетвинова до ул. Л. Толстого (с возможностью проезда через улицу Тимирязева).

Фото: Алексей ФОКИН

Здесь планируется полная разборка плитки на межрельсовом пространстве, монтаж опор и бортового камня. Завершат работы на участке до 5 августа.

Фото: Алексей ФОКИН

Далее рабочие перейдут к перекрытию 3 участка дороги - от ул. Льва Толстого до ул. Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

Первый участок дороги — от ул. Советской до ул. Колетвинова - уже открыли для движения транспорта.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, ремонт на ул. Оборонной проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали 3 июля.