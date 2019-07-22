ФСС разъясняет: Как вернуться в строй после трудовых травм

В числе спикеров - генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин, управляющий Тульским региональным отделением ФСС РФ Елена Агаева, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ТРО ФСС РФ Елена Насекина, представители профильных министерств и организаций, предприятий региона и другие.

Служба реабилитационных менеджеров

Управляющий Тульским региональным отделением ФСС РФ Елена Агаева подробно остановилась на пилотном проекте, который начал реализоваться в Тульской области с 1 июля 2015 года: «Комплексная реабилитация пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве и их возвращение к трудовой деятельности».

Фото: Алексей ФОКИН

- Главная задача проекта - оказание разносторонней помощи людям, получившим травмы на производстве, создание специализированной службы, которая будет координировать взаимодействие всех организаций и участников реабилитации с целью обеспечения конкретного пострадавшего лица всеми необходимыми видами лечения с момента получения травмы и до максимального восстановления здоровья и возвращению к труду, - отметила Елена Агаева. - Результатом данного пилота является, что с 2015 года на прежнее рабочее место работы вернулось 77% всех пострадавших на производстве. И это хороший результат деятельности регионального отделения.

- В региональном отделении для эффективной работы по комплексной реабилитации создана и успешно справляется с поставленными задачами служба реабилитационных менеджеров, - подчеркнула начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ТРО ФСС РФ Елена Насекина. - За сухим названием этой категории работников стоят неравнодушные опытные специалисты с определенным стажем работы в системе Фонда социального страхования. Работа социальных менеджеров по комплексной реабилитации начинается незамедлительно после получения из различных источников (работодатель, инспекция труда, Ростехнадзор, СМИ) информации о произошедшем несчастном случае.

Фото: Алексей ФОКИН

После получения сообщения о страховом случае за каждым пострадавшим закрепляется состав реабилитационных менеджеров – специалист – врач и специалист по расследованию несчастных случаев. Подбор менеджеров по парам проводился с учетом профессиональной подготовки, умения работать в паре, личностных качеств характера и многого другого.

В условиях стационара

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской области Елена Федорова рассказала о медицинской реабилитации после тяжелых несчастных случаев в условиях станционара:

- Медицинская реабилитация — новое направление в медицине. Она происходит в три этапа. 1 этап - оказание медицинской специализированной помощи, когда пациент поступает с острым заболеванием. Помощь по оказанию медицинской реабилитации оказывает мультидисциплинарная бригада, которая состоит из заинтересованных специалистов. 2 этап — пациент переводится на реабилитационную койку. Перевод осуществляется согласно шкале маршрутизации. 3 этап — получение амбулаторно-поликлинической помощи.

Помощь в трудоустройстве

Начальник отдела заработной платы, охраны труда и социального партнерства Департамента труда и занятости населения Министерства труда и социальной защиты Тульской области Ирина Воронцова остановилась на совместных проектах с Тульским региональным отделением ФСС. Речь в том числе о взаимодействии в рамках комплексной реабилитация пострадавших. Центр занятости населения помогают инвалидам в поисках работы. Специалисты не только оказывают профориентационную помощь, но и сопровождают инвалидов на собеседование. Как правило, в 50 % трудоустройство проходит успешно.

Фото: Алексей ФОКИН

Инвалидам предоставляют возможность и пройти профессиональное обучение. Они также принимают участие во временных работах. Кроме того, проводится ярмарка вакансий, в том числе специализированная для инвалидов, предусмотрена работа мобильных центров занятости. Одновременно существуют квоты на рабочие места для инвалидов.

Школа правовых знаний

Исполняющая обязанности руководителя аппарата уполномоченных в Тульской области Татьяна Дагаева сообщила, что один из наиболее востребованных просветительских проектов ведомства и ФСС «Школа правовых знаний». Он успешно реализует более 5 лет. «Школа правовых знаний» - новационный проект правовой помощи гражданам.

Целью школы является приобщение широких слоев населения к правовым знаниям, формирование более глубоких навыков защиты прав и законных интересов, и в целом, повышения общей правовой культуры граждан.

Работа проекта - это проведение правовых лекториев, семинаров, мастер-классов, тренингов, правовых консультаций по актуальным вопросам правозащитной деятельности и с учетом пожеланий жителей. Также продолжается радиопроект «Школа правовых знаний». Получить ответы на интересующие вопросы можно в эфире радиостанции Вести FM.

Снижение травматизма

С 2017 года ФСС присоединился к продвижению и реализации концепции «Нулевого травматизма» или VISION ZERO. Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм».

Это качественно новый подход к организации профилактики несчастных случаев и профзаболеваний. Он объединяет три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Фото: Алексей ФОКИН

За последние три года уровень травматизма по несчастным случаям на производстве имеет стойкую тенденцию к снижению. В первом полугодии 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 и 2018 годов количество несчастных случаев снизилось соответственно с 35,1% до 24,7%. Количество тяжелых несчастных случаев от количества несчастных случаев на производстве любой степени тяжести снизилось от 11,7% в 2017 году, до 9,8% в 2019 году.

Возмещение расходов

Региональное отделение ежегодно инвестирует средства ФСС на улучшение состояния рабочих мест и здоровья застрахованных.

На 2019 год Тульскому региону выделено на финансирование предупредительных мер 175,9 млн рублей. Для сравнения в прошлом году было использовано 107 млн рублей. Поддержкой воспользовались 449 предприятий и организаций Тульской области, из них 146 предприятий малого бизнеса.

Большую часть средств в рамках финансового обеспечения предупредительных мер они направили на покупку средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, проведение специальной оценки условий труда, проведение периодических медосмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, обучение вопросам охраны труда.

В рамках предупредительных мер страхователь также может рассчитывать на возмещение расходов на оплату санаторно-курортного лечения работников предпенсионного возраста. Эта мера предусмотрена для всех категорий работников, не зависимо от того заняты они на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами или нет.

Кроме того, для повышения материальной заинтересованности в снижении производственного травматизма страхователи получают скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующему основному виду экономической деятельности страхователя.