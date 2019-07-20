2019-07-19T16:06:24+03:00
Звезды

В Туле пройдет фестиваль исторической реконструкции «Кремли России»

Русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени [афиша]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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27 июля в Туле пройдет фестиваль исторической реконструкции «Кремли России». Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.

В фестивале примут участие реконструкторы из 10 российских городов. Среди них - Москва, Казань, Рязань Псков, Великий Новгород, Коломна, Зарайск, Серпухов, Вологда, Владимир.

Главное событие фестиваля – реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени.

С 12.00 в тульской цитадели откроется средневековая ярмарка с театрализованными площадками, балаганами, «обжорным рядом».

Посетители познакомятся со средневековым ремеслом: будут действовать мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, пройдут мастер-классы по созданию набивного рисунка на ткани и т.д.

В это же время будут действовать демонстрационные исторические площадки – «Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII - XVII веков», фото-выставка «Образ средневекового воина», интерактивный воинский лагерь Девлет-Гирея.

Кроме того, гостей фестиваля ждут разнообразные исторические интерактивные площадки и аттракционы для взрослых и детей, русская полевая артиллерийская позиция, «Русская оружейная палата», исторические игры и забавы. Для самых маленьких будет работать уникальная Детская интерактивная площадка со средневековыми аттракционами!

Программа мероприятия:

12.00 Торжественное открытие фестиваля. Парад и представление участников городов. Демонстрационные площадки, на которых можно узнать о кремлях городов, представляющих ВИК.

12.30 – 13.30 Реконструкция сражения XVI века. Показательные выступления участников сражения – стрельцов, пушкарей, пикинеров.

13.30 – 14.00 Историческое дефиле (показ реконструкций русского гражданского и военного костюма и вооружения XIII - XVII веков).

14.00 Средневековый пеший турнир.

15.00 Турнир лучников (наличие традиционного русского лука и реконструкции русского костюма XIII – XVII века обязательно).

17.30 – Награждение победителей конкурсов и состязаний, участников и организаторов фестиваля.

17.30 –19.00 Концерт аутентичной музыки.

12.00 – 19.00 – Средневековая ярмарка. Театрализованные площадки – балаганы, «обжорный ряд» с презентацией средневековых блюд, мастер-классы - демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) – мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т.д.).

12.00 – 19.00 Демонстрационные исторические площадки.

- Выставка исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII - XVII веков (экспонируется на ростовых манекенах – не менее 10-ми фигур).

- Планшетная фото-выставка «Образ воина сквозь эпохи».

- Воинский лагерь Девлет-Гирея (интерактивный лагерь кочевников - юрта с набором походной мебели, посуды и вооружения).

12.00 – 18.00 Исторические интерактивные площадки и аттракционы.

- Лучный тир для взрослых. - Детский лучный тир.

- Русская полевая артиллерийская позиция (3 орудия с набором приспособлений для имитации заряжания и выстрела в том числе интерактивное орудие с раскладным стволом).

- «Русская оружейная палата» (фотозона с русскими костюмами, доспехами и вооружением XIII-XVII веков).

- Исторические подвижные игры и забавы.

- Демонстрация средневекового ремесла (мастер-классы) – мастерские кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, создания набивного рисунка на ткани и т.д.).

- Средневековая школа (уроки каллиграфии XVII века – скорописи).

- Детская фехтовальная площадка (тямбары).

- Мастер-классы по владению средневековым вооружением (сабля, копье)

- Детская интерактивная площадка – средневековые аттракционы.

Возрастная категория – 0+

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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