Хрупкое искусство

Презентация выставки сопровождалась театрализованным представлением – всех гостей встречали девушки в старинных платьях и чепчиках. Играла живая флейта, были аудио-вставки. Всех поили горячим шоколадом. В общем, обеспечили гостям полное погружение.

Гостей выставки поприветствовала заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова. Она поблагодарила научных сотрудников за проделанную работу по сбору коллекции мейсенского фарфора, её изучению и реставрации. Ирина Иванова также напомнила о мероприятиях, проводимых в рамках 100-летия музея, и пригласила всех на торжество в ноябре 2019 года.

- Нас ждет великолепная и интересная выставка. Она приурочена к 100-летию музея. Недавно мы открыли на Казанской набережной выставку с 15-ю лучшими работами музея. А сейчас рады приветствовать вас здесь!, - обратилась к присутствующим Ирина Иванова.

В свою очередь, первый заместитель директора Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина выразила благодарность иностранным гостям вернисажа за плодотворное сотрудничество.

На открытии присутствовали президент Швейцарского центра в Санкт- Петербурге и Международного Центра «Helenika» Мадлен Изабель Люти.

Вице-президент Международного центра «Helenika» Елена Тарханова презентовала и подарила Швейцарским гостям новый номер журнала для ценителей фарфорового искусства и новую книгу «Швейцарцы в Петербурге»:

- В создании этой книги участвовали 40 российских ученных и один Швейцарский. Здесь собрано огромное количество информации. Тираж книги всего 600 экземпляров.

Затем двери выставочного зала распахнулись.

Фигурки из редкой серии

Название выставка взяла от одноименного столового сервиза «Всякая всячина», созданного по заказу графа Генриха фон Брюля на Мейсенской мануфактуре в 1740-х годах. Декор на разных предметах сервиза не повторяется.

Всего на выставке представлено 110 предметов. Здесь и прекрасные фигуры с картин художников и расписной сервиз. Есть даже две фигурки из очень редкой серии скульптора Кендлера «Обезьяний концерт».

Большая часть произведений поступила из усадеб и имений Тульской губернии: графов Бобринских (Богородицк), Волконских (с. Урусово Венёвского уезда), Олсуфьевых (с. Красные Буйцы Епифанского уезда), а также из частных коллекций.

Не меньше российской знати любили прекрасный фарфор представители высшего света за рубежом. Он был фаворитом среди изделий. Богатейшие дома заказывали фарфор в огромных количествах.

Среди заказчиков мейсенского фарфора были Екатерина II, графы Строгановы, князья Юсуповы, Карл Фаберже, многие коронованные особы Европы. А в конце 18-го века в Россию было ввезено 40 % всего экспорта фарфора Meissen. Завод даже вводил специальные «Российские дни», в которые весь товар производился только для нас.

Свыше 200 единиц фарфора

Всего в фондах музея хранится свыше 200 единиц мейсенского фарфора XVIII-XIX веков. Коллекция отражает различные этапы развития знаменитой мануфактуры. Это столовые и чайные сервизы, настольные украшения, вазы, статуэтки.

Из 324 экспонатов, выявленных на сегодняшний день, 58 предметов хранится в России и почти треть из них – 17 предметов – в тульском музее.

Чтобы в живую оценить выставку достаточно прийти в Тульский музей изобразительных искусств. Выставка будет проходить месяц с 17 июля, по 18 августа. Это того стоит!

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