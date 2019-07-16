Дмитрий Медведев и Алексей Дюмин посетили металлургический завод в Туле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрели металлургический завод в Туле.

Фото: Правительство Тульской области

16 июля председатель Правительства РФ находится в областном центре в рамках рабочей поездки.

Фото: Правительство Тульской области

Завод создан в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса. Строительство последнего включено в стратегию развития российской металлургии до 2030 года.

Фото: Правительство Тульской области

Предприятие ориентировано на замещение импорта по ряду товарных позиций.

Фото: Правительство Тульской области

Также запланирована встреча с экспертами в области развития городской среды. Предполагается также, что премьер-министр России Дмитрий Медведев побывает на Казанской набережной, в Тульском кремле и пройдется по историческим улицам, на которых ведутся реставрационные работы.