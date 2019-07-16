2019-07-16T14:06:18+03:00
Политика

Тульскую область с рабочим визитом посетит Дмитрий Медведев

В рамках рабочей поездки запланирована встреча с экспертами в области развития городской среды
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Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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Тульскую область с рабочим визитом посетит председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

16 июля в рамках рабочей поездки премьер-министр и губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывают на металлургическом заводе. Также запланирована встреча с экспертами в области развития городской среды.

Напомним, прошлый визит Дмитрия Медведева в регион состоялся в 2014 году. 21 сентября на Куликовом поле проходили торжества в честь 634 годовщины Куликовской битвы и 700-летия Преподобного Сергия Радонежского, на которых присутствовал председатель Правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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