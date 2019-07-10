Владимир Панин: ТГПУ - вуз больших возможностей

Более сорока лет назад он был здесь студентом-отличником, лаборантом, преподавателем, затем заведующим кафедрой теоретической физики, проректором. Возглавив университет в 2011 году, он уже дважды избирался ректором. За эти годы Владимиру Алексеевичу удалось много поменять. Сейчас в вузе решаются стратегические задачи и воплощаются в жизнь смелые проекты.

Не только учителя

О качестве образования говорят цифры: по итогам мониторинга Министерства образования и науки РФ Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого каждый год признается эффективным вузом. Некоторые показатели в несколько раз превышают пороговое значение. Университет вошел в первую пятерку рейтинга востребованности вузов России, опередив многие столичные учебные заведения.

В последние годы в развитии ТГПУ им. Л.Н. Толстого сделан упор на многопрофильность: идет подготовка и переподготовка не только педагогических кадров, но и необходимых в регионе специалистов других направлений. Это медицина, фармацевтическая химия, экологическая безопасность, 3D и аддитивные технологии. Расширяется международное сотрудничество, увеличивается объем научных исследований.

В январе этого года на базе университета создана Высшая школа бизнеса. Вуз ориентируется на потребности экономики и социальной сферы региона, расширяет спектр направлений подготовки.

В университете действует инжиниринговый центр, который предлагает заказчику качественный софт. Разработки вуза активно внедряются у индустриальных партнеров – на тульском заводе порошковой металлургии АО «Полема» и Алексинском химическом комбинате.

Кроме того, вуз участвует в реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», а также в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Еще одно важное направление – проект «Бережливое производство» Тульского педуниверситета активно включился в его реализацию, организуя масштабные курсы повышения квалификации для специалистов ведущих предприятий области. С 2005 года преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толстого активно занимаются продвижением русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это одно из приоритетных направлений работы университета.

Вуз имеет статус партнера Россотрудничества, принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы «Русский язык», которая, в частности, предполагает распространение русского языка как основы культурного и образовательного единства многонациональной России. В университете сильная филологическая школа, специалисты востребованы во всем мире.

Точка кипения

В последние годы университет стал значимым образовательным и культурным центром Тульской области. Здесь проводятся Тотальный диктант, Большой этнографический диктант, международная акция «Тест по истории Отечества», всероссийская контрольная «Выходи решать», масштабная образовательная акция по математике – флэшмоб «MathCat», а еще всероссийский фестиваль актуального научного кино «ФАНК» и международный формат интеллектуального досуга Science Slam. Туляки оценили увлекательные короткие рассказы о научных исследованиях. «Слэмы» проходили не только в университете, но и в баре «Стечкин», в культурном центре «Типография».

Общее количество зрителей превысило 500 человек, и это не только молодежь – университетские преподаватели с интересом слушают выступления своих молодых коллег. Их было уже 24. Это представители естественных и гуманитарных дисциплин, каждый из которых сумел просто и увлекательно рассказать о сложных вещах. Они хотят показать, что наука – не отдельное пространство, полное непонятных терминов и сложных теорий, а интересный мир, доступный каждому.

Слушать ученых, наблюдать за ходом их мысли – отличное занятие, увлекательное и познавательное. По их итогам, большим достижением стало включение ТГПУ им. Л.Н. Толстого в тройку лучших вузов по итогам сессии Университета НТИ «20.35», где была представлена модель ближайших цифровых изменений в университете.

Вуз станет не только местом внедрения инноваций в учебный процесс, но и площадкой, где научные сотрудники, педагоги, студенты вуза включатся в оценку результативности использования новых образовательные технологий.

Открытие в Тульском педуниверситете первой в регионе «Точки кипения» стало событием для всего региона. В планах университета – активное развитие кружкового движения, формирование кадровой элиты для университета и области в целом. Сеть «Точек кипения» в региональных вузах по всей России запустит процессы, которые станут основой будущей цифровой экономики нашей страны.

«Остров» в океане информации

10 июля в Сколковском институте науки и технологий открывается второй образовательный интенсив «Остров 10-22». ТГПУ им. Л.Н. Толстого представляет большая команда, которую возглавляет ректор. Соорганизаторами интенсива стали Университет НТИ «20.35», Министерство науки и высшего образования, Сколковский институт науки и технологий, Российская венчурная компания (РВК), Агентство стратегических инициатив (АСИ), организаторы глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch. Владимир Алексеевич уверен, что это станет важным шагом в развитии университета.

– Технологический прорыв требует подготовки современных кадров. Руководители вузов, управленческие команды, лидеры студенческих сообществ получат уникальный опыт, научатся приближать учебные программы к запросам рынка труда. Программа «Острова 10-22» предполагает синергию усилий специалистов и экспертов из разных отраслей, академических ученых и специалистов в области образования, представителей власти и бизнеса.

Надо отметить, что отбор команд университетов проводился с помощью алгоритмов искусственного интеллекта без вмешательства экспертов. При оценке вузовских команд учитывались несколько критериев. Наибольший вес имело соответствие команды вуза рекомендациям по структуре и по трекам развития участников. Оценивалась готовность вузов работать в экосистеме технологического развития: активность студентов и сотрудников вуза в экосистеме НТИ, заинтересованность в использовании сервисов экосистемы НТИ и наличие внешней экспертизы в команде.

Участники интенсива за две недели проанализируют лучшие мировые образовательные практики подготовки профессионалов, сформируют программу комплексного развития вуза и запланируют системные изменения, направленные на эффективную подготовку технологических лидеров для цифровой экономики и перспективных рынков, в том числе с использованием сервисов и форматов экосистемы Научно-технической инициативы.

Евгения СИМОНОВА.