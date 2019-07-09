2019-07-09T15:50:27+03:00
Общество

Правительство Тульской области заботится о кадровом резерве региона

Во время областного праздника День Поля в селе Спасское Тульской области юным художникам из местной изостудии подарили автобус
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Презент от лица губернатора Алексея Дюмина и щекинского предприятия «Азот» воспитанникам художественной школы передал министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев. Автобус позволит ещё большему количеству ребят из удаленных сел посещать занятия в студии и чаще проводить собственные выставки.

Правительство Тульской области видит одной из своих важнейших задач поддержку молодёжи. Приоритетным направлением является обеспечение доступа к лучшему образованию, возможности трудиться и самосовершенствоваться, и следовательно, иметь достойный выбор профессий и качественный карьерный рост. Активное вовлечение молодого поколения в социальное пространство области подготавливает сильный кадровый резерв для всего региона.

Поддержке сельскохозяйственной сферы правительство Тульской области уделяет особое внимание. Недавно из бюджета был выделен 1 млн рублей на поощрение лучших аграрных учреждений и их работников, а во время празднования Дня Поля студентам сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова от лица губернатора вручили современный зерноуборочный комбайн.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Ранее губернатор лично встречался с учащимися колледжа и тогда подарил им тренажер в виде кабины-симуляторы зерноуборочного комбайна от «Ростсельмаша». Теперь настоящий образец аграрной техники «позволит будущим механизаторам отрабатывать навыки в реальных условиях», – пояснил Дмитрий Миляев. А глава региона выразил надежду, что в будущем все студенты станут сотрудниками областных сельскохозяйственных предприятий или создадут новые фермерские хозяйства, успешно представляющие местные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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