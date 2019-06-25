Почти век служения клятве Гиппократа

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь.

Здесь получают лечение все теплоогаревцы, а это порядка 12 тысяч человек.

В распоряжении больницы есть круглосуточный стационар на 10 коек, дневной стационар на 18 пациенто-мест, взрослая и детская поликлиники, лаборатория, 17 фельдшерских пунктов, отделение амбулаторной хирургии и травматологии, кабинет неотложной помощи при поликлинике.

Помогают идти на поправку 15 врачей, правда, по штатному расписанию должно быть 19, но четыре находятся в декретном отпуске. Также в тесной связке с врачами в больнице оказывают медицинскую помощь 68 сотрудников среднего медицинского персонала.

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К услугам пациентов поликлиники: терапия, неврология, офтальмология, рентгенология, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, стоматологический кабинет, кабинет УЗИ, эндоскопический кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет профилактики для взрослых и кабинет здорового ребенка для детей. Ежегодно в работу всех отделений и служб внедряются новые методы диагностики и лечения.

- За последние годы больница сильно изменилась, - говорит главный врач Вадим Федорович Хаматдинов. – Мы стараемся не только улучшить качество медицинского обслуживания, но и сделать его максимально доступным в отдаленных уголках нашего района. Задача непростая, район большой. Мы сейчас закончили установку 18-го модульного фельдшерского пункта. После введения его в эксплуатацию он будет обслуживать еще несколько населенных пунктов. Мы также ходатайствуем о выделении в наше распоряжение машины, которая позволит фельдшеру быть мобильным и обслуживать сразу не один фельдшерский пункт. Практика такая уже есть, и она положительная.

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– Мы постоянно следим за состоянием наших фельдшерских пунктов, – продолжает Вадим Федорович. – Пять из них уже отремонтированы, стараемся модернизировать технику, в следующем году планируем отремонтировать еще два. Работа ведется постоянно. Также ремонтируется и модернизируется сама больница. Медицинская техника морально устаревает, и замена просто необходима. Мы начали с ремонта второго этажа поликлиники, затем отремонтировали первый. Заменили эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат, рентген-аппарат. Кабинет офтальмолога оснастили за счет средств больницы. Лабораторную диагностику мы производим сами. У нас лаборатория 2-го уровня. В скором времени к нам поступят гематологический анализатор и анализатор глюкозы и лактата. Так что мы вполне обходимся собственными силами.

Система маршрутизации пациентов в больнице позволяет пациентам в максимально короткие сроки получать специализированную стационарную медицинскую помощь в Щекино и Туле. ГУЗ «Тепло-Огаревская ЦРБ» оказывает и социально значимую амбулаторную паллиативную медицинскую помощь, для получения стационарной паллиативной медицинской помощи пациенты направляются в хоспис п. Ломинцево, где человек сможет получить не только сильные обезболивающие препараты, способные унять его боль, но и получить высококвалифицированную психологическую помощь, достойно принять свой диагноз и попытаться заново побороть недуг.

Больница гордится своей историей и врачами, которые отдали практически всю свою жизнь служению людям. В медицине случайных людей не бывает. Наверное, с этим призванием рождаются. В Тепло-Огаревской больнице много сотрудников, о ком можно написать целую статью. Например, фельдшер Валентина Николаевна Евстратова, стаж работы – более 40 лет; Алла Александровна Роенко, врач-рентгенолог, общий стаж работы – 40 лет. Да и сам главный врач больницы Вадим Федорович отдал медицине уже 39 лет.

На стенах ГУЗ «Тепло-Огаревская ЦРБ» есть памятная доска в честь бывшего главного врача Дины Васильевны Иванушкиной. Она проработала в районной больнице более 43 лет с августа 1940-го на разных должностях, в том числе и главным врачом, в ее трудовой книжке единственная запись, единственное место работы – Тепло-Огаревская районная больница. Дина Васильевна является примером искреннего служения клятве Гиппократа.

Бережливые технологии

– Все изменения, происходящие в больнице, проводятся для людей. Мы прислушиваемся к их мнению, – делится главный врач. – По проекту «Бережливая поликлиника» увеличилась доступность медицинских услуг. Администратор зала встречает всех пациентов, обратившихся в поликлинику, и осуществляет маршрутизацию. Получить бесплатное обследование можно в кабинете профилактики. По результатам обследования проводится консультация врача, при необходимости – других врачей-специалистов.

– Мы работаем со всеми нашими предприятиями в районе по предрейсовому и послерейсовому освидетельствованию водителей транспортных средств. Так как Тепло-Огаревский район в основной своей массе аграрный. Водителей много, и все они освидетельствуются у нас. Более того, сотрудники хозяйств проходят у нас диспансеризацию, профилактические осмотры и, соответственно, лечение, если это необходимо. Отдельная гордость больницы – это ремонт детской поликлиники. Сегодня детской поликлиникой обслуживается порядка 1 170 детей. Внутри созданы все условия для комфортного пребывания родителей с детьми. Есть свой инфомат и комната ожидания. В детском кабинете, также как и во взрослой поликлинике, проводят полное обследование состояния маленького больного, и затем врач-педиатр уже согласно диагнозу назначает лечение.

– У нас теперь здесь полный порядок, – с гордостью говорит участковая медицинская сестра педиатрического кабинета Татьяна Николаевна Самохина. – Есть прививочный кабинет, кабинет картотеки, кабинет здорового ребенка, склад с холодильниками для биологических материалов. Поток детей постоянный и с временем года не связан. В холодный период идут с простудами, сейчас, летом, – в основном за оформлением санаторно-курортного лечения. Планируем открыть еще и детский стоматологический кабинет.