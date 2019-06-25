Тина Канделаки о своей внешности: «Пластики нет – два года в брекетах»

Книга - настоящее пособие по уходу за собой. В ней Тина рассказывает о том, какая взаимосвязь между красотой и эмоциональным состоянием, как грамотно ухаживать за кожей лица, шеи, рук и всего тела, какие продукты нужны в вашем рационе для поддержания естественной красоты, почему важен правильный прикус.

- У меня всю жизнь были комплексы, связанные с внешностью, - поделилась Тина Канделаки. – Я прекрасно помню себя маленькой — грузинская толстая девочка в русской школе для детей военных, где было полно высоких русых красавиц с косами и голубыми глазами. Примерно до десятого класса я вообще никогда никому не нравилась и была той самой второй подругой, которая «товарищ». Мне 43 года, и лишь 10 лет назад кто-то более-менее признал, что я вообще могу претендовать на какие-то внешние данные.

.

Первая часть книги связана с прошлым ведущей. В Грузии Тина Канделаки работала на телевидении, положение в стране было тяжелым, не было ни света, ни газа, ни воды. И весь уход за собой заключался в умывании хозяйственным мылом и нанесении элементарного крема. Но только регулярно утром и вечером.

– Мне когда люди говорят, что уход за собой – это вопрос денег, я отвечаю – нет, – делится ведущая. – Уход за внешностью - это вообще не про деньги, это про дисциплину. Главное – система. Если вы не начали ухаживать за собой, когда у вас нет денег, то даже когда они у вас появятся, вы все равно за собой ухаживать не будете.

Вторая часть книги о том, что первично: плановый уход за собой или радикальные меры — уколы красоты.

Тина Канделаки призналась, что секрет ее внешнего вида - в правильном прикусе, над которым она работала несколько лет. И продолжает работать по сей день: телеведущая спит в капах.

- У меня есть две капы, я их всегда с собой вожу. Неважно, что произошло, неважно, плохая погода или нет, хорошее у меня сегодня настроение или плохое, я всегда сплю в капе. Это отличная возможность расслабить мышцы лица и дать им отдохнуть, - откровенно призналась Тина.

Следующая глава книги «PRO лицо» о питании и физических нагрузках.

– У меня всегда были проблемы с лишним весом, я жуткая сладкоежка, поэтому всю сознательную жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом, – рассказала Тина Канделаки. – Питаюсь три раза в день, строго без перекусов – это одно из главных правил. Предпочитаю есть меньше сладкого и не употребляю продукты с глютеном.

Основной рацион телеведущей – это белковая пища, овощи, фрукты. Мясо Тина Канделаки не ест уже 20 лет.

– Третья часть книги про эмоциональный интеллект – это часть личной гигиены, поскольку ухаживать за собой нужно и внешне, и внутренне. Позитивный эмоциональный фон делает женщину прекрасной, - считает Тина Канделаки.

– Моя первая книга – про мечту. Если человек хочет быть сильным, молодым и активным, то у него есть миллион причин, почему это может не получиться, и одна, почему это может состояться. И это причина – ровным счетом ты сам.

Книга – начало большой работы телепродюссера Тины Канделаки. В скором времени выйдут в свет еще три произведения: «Про тело», «Эмоциональный интеллект» и «Голосуй за себя». На презентации Тине задавали много вопросов, в конце встречи Тина Канделаки подписала свою книгу всем желающим. «Комсомолка» тоже получила автограф от известной теледивы и в свою очередь подарила тульский подарок, который уже давно стал визитной карточкой нашего региона — набор белевских сладостей. Что немаловажно – эта продукция не содержит глютена и сахара.