2019-06-18T14:07:21+03:00
Общество

В Туле расширяют проспект Ленина

Изменения проводят на участке пересечения проспекта Ленина с улицей Станиславского
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Фото Алексея ФокинаФото Алексея Фокина
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Тулякам, регулярно проезжающим участок самой оживленной улицы города в районе автовокзала, заторы на дороге, как родные. В этом месте проезжая часть сужается, не дает возможность автовладельцам совершить дополнительный маневр. А уж если в этом районе случается даже мелкое ДТП, то однозначно не скоро доберешься до пункта назначения.

Именно поэтому управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы нашло, пусть минимальное, но все же решение проблемы - проспект Ленина на данном участке расширить.

К дорожным работам в районе улицы Станиславского немедленно приступили и оперативно сделали уширение за счет небольшого участка дороги у трамвайных путей.

Фото Алексея Фокина

Фото Алексея Фокина

Как сообщили в администрации города, создание дополнительной правоповоротной полосы позволит разгрузить один из самых оживленных участков проспекта Ленина и увеличить пропускную способность транспортных потоков в центральную часть города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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