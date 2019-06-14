В Туле полыхала квартира на ул. Лейтейзена: пожарные спасли двух человек

14 июня в Тула на ул. Лейтейзена загорелась квартира в многоэтажке. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:12.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Видео происшествия сняли очевидцы. На кадрах видно, как разрушающее пламя вырывается с балкона квартиры, валит густой черный дым. Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу спасло 2 человека.

В результате происшествия в квартире выгорел балкон и две комнаты. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.