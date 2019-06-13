Туляки отметили День России на Куликовом поле
12 июня туляки отметили День России на Куликовом поле.
Фото: Алексей ФОКИН
На территории Красного холма лучшие призывники Тульской области услышали напутствия на служение отчизне.
Фото: Алексей ФОКИН
Открыло церемонию богослужение в храме Сергия Радонежского, а завершил «Дружинный поклон» у памятника-колонны Дмитрию Донскому.
Фото: Алексей ФОКИН
На территории нового Музейного комплекса «Куликово поле» развернулась ярмарка сувениров и народного творчества.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Участников праздника ждала музыкальная программа с номерами детских танцевальных коллективов, выступлением ансамбля русских народных инструментов Тульской областной филармонии и коллективов национальных диаспор, проживающих в регионе.
Фото: Алексей ФОКИН
В этнографической деревне «Моховое» прошли соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле на Кубок Дмитрия Донского.
Фото: Алексей ФОКИН
А самым зрелищным событием праздника стали соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская».
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU