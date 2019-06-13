2019-06-13T12:40:05+03:00
Общество

Туляки отметили День России на Куликовом поле

Для гостей была подготовлена масштабная программа
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

12 июня туляки отметили День России на Куликовом поле.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На территории Красного холма лучшие призывники Тульской области услышали напутствия на служение отчизне.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Открыло церемонию богослужение в храме Сергия Радонежского, а завершил «Дружинный поклон» у памятника-колонны Дмитрию Донскому.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На территории нового Музейного комплекса «Куликово поле» развернулась ярмарка сувениров и народного творчества.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Участников праздника ждала музыкальная программа с номерами детских танцевальных коллективов, выступлением ансамбля русских народных инструментов Тульской областной филармонии и коллективов национальных диаспор, проживающих в регионе.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этнографической деревне «Моховое» прошли соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле на Кубок Дмитрия Донского.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

А самым зрелищным событием праздника стали соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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